زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب النيبال

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء في نيبال.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي EMSC، بأن الزلزال وقع الساعة 12:21 بتوقيت موسكو، على بعد 51 كلم شمال شرق المدينة ، وعلى عمق 25 كلم.
ووصلت ارتدادات الزلزال إلى الهند حيث شعر بها سكان العاصمة نيودلهي، وتمايلت المباني لعدة دقائق، ووفقا للمصادر استمر الزلزال لمدة دقيقة ونصف.
روسيا اليوم
MENAFN03102023000208011052ID1107182404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.