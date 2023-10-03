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البدء بإجراء عمليات تبديل المفاصل في مستشفى الملك طلال العسكري

10/3/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بتوجيهات من مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب يوسف زريقات، بدأ مستشفى الملك طلال العسكري بمحافظة المفرق، يوم أمس الاثنين، بإجراء عمليات تبديل المفاصل.
وقال مدير المستشفى، العقيد الطبيب حاتم الزعبي، إن الهدف من إجراء عمليات تبديل المفاصل في المستشفى التخفيف من لائحة الانتظار ومواعيد المرضى لعمليات تبديل المفاصل ولعدم الحاجة إلى تحويلهم.
وأكد تسخير إمكانات المستشفى كافة لإجراء عمليات تبديل المفاصل بشكل دوري ومنتظم لتغطية شريحة كبيرة من المرضى في المفرق، للوصول إلى الرعاية الصحية المنشودة.
وأشار رئيس اختصاص جراحة العظام، الرائد الطبيب حامد السرحان، إلى أن هذه العمليات سوف تجرى بشكل دوري في المستشفى مما سينعكس إيجاباً على تخفيف معاناة المرضى وعلاجهم داخل المستشفى.

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