6 مشروبات منزلية لخفض ضغط الدم المرتفع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يلعب النظام الغذائي دوراً حاسماً في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، كما أن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.وإحدى النصائح الأكثر شيوعاً هي تجنب الإفراط في تناول الملح والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والتحول إلى نمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كذلك يوصي الخبراء بتناول أحد المشروبات الستة التالية، التي تقلل من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، بحسب ما نشره موقع india.

1-الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، والتي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم.

2- شاي الزنجبيل

إلى ذلك أشارت نتائج بعض الدراسات العلمية إلى أن تناول شاي الزنجبيل يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

3- الكركديه

في موازاة ذلك يشتهر مشروب الكركديه بقدرته على خفض ضغط الدم، لأنه يحتوي على مركبات تسمى الأنثوسيانين والفلافونويد، التي ثبت أنها تقلل من ارتفاع ضغط الدم.

4- الحلبة

ويحتوي مشروب الحلبة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم. يوصى بتناول مشروب الحلبة كل صباح على معدة فارغة لكي يحقق مزيد من الفائدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

5-عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، والتي ثبت أنها تعمل كمخفف للدم ويمكن أن تقلل أيضًا من ضغط الدم.

6-منقوع بذور الشيا

ويُقال أن بذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

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