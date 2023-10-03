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طليقة وائل كفوري تنشر رسالة تهديد

10/3/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أثارت رسالة تهديد غامضة نشرتها أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري تساؤلات المتابعين، حول ما إذا كانت الرسالة موجهة لزوجها السابق، أم لشخص آخر.

ونشرت بشارة يوم أمس الاثنين على حسابها على "إنستغرام" عبر خاصية "ستوريز"، "المشكلة.. إذا حكيت.. رح تكون نهايتك.. بس ما عم بفهم لي مصر تحفر قبرك بايدك".
كما تابعت "سكتت كتير بس المنيح ما بين معك".
وأثارت هذه الكلمات الغامضة جدلا واسعا بين المتابعين حول عودة الخلافات بينها وبين الفنان وائل كفوري.
وأثارت أنجيلا الجدل سابقا حول مسألة النفقة التي تحصل عليها من الفنان اللبناني بعد طلاقها، منتقدة قيمتها التي لا تكفي لسد حاجات ابنتيها، عندما نشرت شيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية أي ما يعادل 300 دولار.
يذكر أن الثنائي أنهيا زواجهما منذ 4 سنوات تقريبا بعدما تزوجا عام 2011، حيث استمر زواجهما لسبع سنوات، وأثار طلاقهما ضجة في ذلك الوقت بعدما كشفت بشارة أنها تعرضت للعنف خلال علاقتهما الزوجية.

روسيا اليوم

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