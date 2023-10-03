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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال برقة شمال غرب نابلس

10/3/2023 3:14:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

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