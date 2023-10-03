إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال برقة شمال غرب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال برقة شمال غرب نابلس
التاريخ
10/3/2023 3:14:16 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة، شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.
MENAFN03102023000205011050ID1107182400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.