بيسكوف: الاهتمام بسعر الدولار في روسيا صار من الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تراجع سعر صرف الروبل، وأكد أن استقرار الاقتصاد في روسيا تضمنه الحكومة والبنك المركزي، وأن روسيا تعيش بمنطقة الروبل، لا الدولار.

وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يتم ضمان استقرار الاقتصاد الكلي بالكامل في البلاد بفضل إجراءات البنك المركزي الروسي والحكومة، لذلك لا يوجد سبب للقلق هنا".

وأشار إلى أن الاهتمام المفرط بتقلبات سعر صرف الدولار في روسيا بات من الماضي.

وقال: "نعيش في منطقة الروبل، لذلك فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار أمر ممكن من وجهة نظر عاطفية، وهذا أمر من الماضي، علينا الاعتياد على مبدأ العيش في منطقة الروبل وعدم الاهتمام بسعر صرف الدولار".

روسيا اليوم