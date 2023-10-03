Tuesday, 03 October 2023 11:33 GMT

بيسكوف: الاهتمام بسعر الدولار في روسيا صار من الماضي

10/3/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تراجع سعر صرف الروبل، وأكد أن استقرار الاقتصاد في روسيا تضمنه الحكومة والبنك المركزي، وأن روسيا تعيش بمنطقة الروبل، لا الدولار.

وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يتم ضمان استقرار الاقتصاد الكلي بالكامل في البلاد بفضل إجراءات البنك المركزي الروسي والحكومة، لذلك لا يوجد سبب للقلق هنا".
وأشار إلى أن الاهتمام المفرط بتقلبات سعر صرف الدولار في روسيا بات من الماضي.
وقال: "نعيش في منطقة الروبل، لذلك فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار أمر ممكن من وجهة نظر عاطفية، وهذا أمر من الماضي، علينا الاعتياد على مبدأ العيش في منطقة الروبل وعدم الاهتمام بسعر صرف الدولار".

روسيا اليوم

MENAFN03102023000208011052ID1107182395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث