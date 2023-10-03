بيسكوف: الاهتمام بسعر الدولار في روسيا صار من الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تراجع سعر صرف الروبل، وأكد أن استقرار الاقتصاد في روسيا تضمنه الحكومة والبنك المركزي، وأن روسيا تعيش بمنطقة الروبل، لا الدولار.
وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يتم ضمان استقرار الاقتصاد الكلي بالكامل في البلاد بفضل إجراءات البنك المركزي الروسي والحكومة، لذلك لا يوجد سبب للقلق هنا".
وأشار إلى أن الاهتمام المفرط بتقلبات سعر صرف الدولار في روسيا بات من الماضي.
وقال: "نعيش في منطقة الروبل، لذلك فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار أمر ممكن من وجهة نظر عاطفية، وهذا أمر من الماضي، علينا الاعتياد على مبدأ العيش في منطقة الروبل وعدم الاهتمام بسعر صرف الدولار".
روسيا اليوم
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