«أدنوك» و«فيرتيغلوب» تتعاونان لتجريب تقنية معيارية لالتقاط الكربون

أعلنت «أدنوك» و«فيرتيغلوب» الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي» اليوم بدء التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون في العالم تستخدم تقنية «CycloneCC» وذلك في مصنع الأسمدة النيتروجينية المملوك بالكامل لـشركة «فيرتيغلوب» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.

تم تصميم هذه التقنية التي قامت بتطويرها شركة «كربون كلين» بهدف خفض تكاليف عمليات التقاط الكربون من مصدر الانبعاثات داخل المنشآت الصناعية.

وتعتمد تقنية التقاط الكربون التقليدية من مصدر الانبعاث على ضخ الغاز في أبراج كبيرة لامتصاص وعزل ثاني أكسيد الكربون يتم بداخلها استخدام المذيبات والحرارة لفصل ثاني أكسيد الكربون والتقاطه وضغطه، حيث تستهلك هذه الطريقة الكثير من الوقت والمال وعادةً ما يستغرق تنفيذ المشاريع سنوات عديدة.

وتستخدم وحدات التقاط الكربون، التي تعتمد تقنية «CycloneCC» وتنتجها شركة «كاربون كلين»، «طبقة قاعدية مضغوطة دوارة» تسمح بتركيب وحدات معيارية لالتقاط الكربون مسبقة التجهيز يصل حجمها إلى نصف حجم وحدات التقاط الكربون التقليدية.

وتسهم وحدة التقاط الكربون التي تستخدم تقنية «CycloneCC» في تعزيز قدرة مشروع «أدنوك» الحالي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقات المياه الجوفية الكربونية في المناطق البرية في أبوظبي.

ويتيح نجاح التجربة إمكانية نشر تقنية «CycloneCC» لالتقاط الكربون الفعّالة من حيث التكلفة على نطاق واسع في عمليات «أدنوك» و«فيرتيغلوب».

وبهذه المناسبة، قالت صوفيا هيلديبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في «أدنوك»: تعمل «أدنوك» على استكشاف جميع الفرص التي تسهم في خفض انبعاثات عملياتها والاستفادة من أحدث التقنيات والشراكات لتحقيق هدف الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2045.. ويعتبر تطوير ونشر تقنيات فعّالة من حيث التكلفة لالتقاط الكربون مُمكّناً رئيساً للوصول للقدرة السنوية المستهدفة لالتقاط واستخدام وتخزين 10 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

وأضافت: يدعم إعلان اليوم، القرار الذي اتخذته «أدنوك» مؤخراً بمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.. وضمن استراتيجيتها الموسعة لإدارة الكربون تهدف «أدنوك» إلى إنشاء منصة فريدة تربط جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات..

وتستند هذه الاستراتيجية إلى قرار الاستثمار النهائي الذي اتخذته «أدنوك» لتنفيذ مشروع «حبشان» الرائد لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بسعة 1.5 مليون طن سنوياً.. وتقوم «أدنوك» منذ عام 2016، بتشغيل منشأة «الريادة» لالتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في أبوظبي.

والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.. كما تعمل الشركة على تنفيذ عدد من المشاريع التكنولوجية المبتكرة، بما في ذلك مشروع لتعدين ثاني أكسيد الكربون واحتجازه بالكامل ومشروع آخر لحقنه في طبقات المياه المالحة الجوفية في أبوظبي.

ويعد استخدام وحدات التقاط الكربون التي تعمل بتقنية «CycloneCC» واحداً من عدة مشاريع تقوم «فيرتيغلوب» باستكشافها ضمن التزامها الراسخ بخفض البصمة الكربونية لعملياتها، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الهيدروجين والأمونيا منخفضة الانبعاثات.

من جانبه، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: تتعامل «فيرتيغلوب» مع تغير المناخ بجدية تامة، ونحن نثق في قدرة تقنيات التقاط الكربون على القيام بدور مهم ومحوري في تمكين الانتقال في قطاع الطاقة وتحقيق مستقبل مستدام..

وسعداء باختيار «أدنوك»، الشركة الرائدة في مجال التقاط الكربون وتخزينه في منطقة الشرق الأوسط للتقنية الخاصة بشركة «كربون كلين» لاستخدامها ونشرها في مصنع «فيرتيغلوب» للأسمدة النيتروجينية في مجمع الرويس الصناعي، ونتطلع إلى الدور المهم لهذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق أهداف وطموحات دولة الإمارات لخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي.

وتتمتع شركة «كربون كلين» بخبرة طويلة تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجال تصميم وبناء وتشغيل منظومة التقاط الكربون من القطاعات الصناعية التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها مثل صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، وتمتلك أكثر من 85 براءة اختراع في أصول تتوزع عبر أكثر من 30 دولة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية «CycloneCC» التي تنتجها الشركة كانت قد فازت بجائزة «أديبك» ضمن فئة أفضل ابتكار للعام في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

من جهته، قال أنيرودا شارما، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كربون كلين»: يكتسب هذا المشروع أهميةً كبيرة باعتباره الأول عالمياً باستخدام تقنية «CycloneCC» في القطاع الصناعي، وهو ما يقربنا من التسويق الكامل لواحد من الحلول النموذجية التي ستلعب دوراً رئيساً في خفض انبعاثات قطاعات الصناعات الثقيلة وتحقيق الحياد المناخي.. ويسعدنا التعاون في هذا المشروع مع «أدنوك» التي تبذل جهوداً رائدة لتطوير الحلول المهمة للحدّ من تداعيات تغير المناخ مثل تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي لوحدة التقاط الكربون التي تستخدم تقنية «CycloneCC» خلال الشهر القادم.. وسيتيح نجاح التجربة نشر المزيد من هذه الوحدات التي يتم تصنيعها في دولة الإمارات في المرافق التي تديرها «أدنوك للغاز» وشركات أخرى ضمن مجموعة «أدنوك».



