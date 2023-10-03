مسؤولون بشركات صينية: أديبك بوابة لعقد شراكات جديدة ودخول أسواق الشرق الأوسط

أكد مسؤولون في شركات صينية مشاركة في معرض أديبك، أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي بهدف توسيع الشراكات ودخول أسواق جديدة حول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط التي تمتلك إمكانات هائلة في قطاع الطاقة.

وأكد هؤلاء المسؤولون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن أديبك يمثل فرصة قيمة للمشاركين لعرض منتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع شركاء محتملين وعملاء، واكتساب المعرفة حول أحدث الاتجاهات في مجال الطاقة، لا سيما وأنه يعد أكبر الملتقيات الدولية للطاقة.

وأشاروا إلى أن أهمية الحدث لا تقتصر على أعداد المشاركين والزوار، بل تتعدى ذلك كونه يغطي العديد من القضايا التي ترسم مستقبل قطاع الطاقة، ويتناول أحدث الابتكارات التكنولوجية وجهود التحوّل الرقمي المتعلّقة بالقطاع.

فمن جانبه قال هارفي جاي، مسؤول التسويق الخارجي في شركة «يواندا» YUANDA أكبر شركة عالمية منتجة للصمامات التي تستخدم في حقول وأنابيب الطاقة وغيرها: «جئنا للمشاركة في معرض أديبك للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.. نخطط للتوسع في أسواق المنطقة الهامة جداً في مجال الطاقة والنفط، وهذه المشاركة الأولى لنا في المعرض».

وأضاف: «قبل سنوات كان تركيزنا منصباً على السوق المحلي في الصين، لكن الآن لدينا تواجد في العديد من الأسواق الكبرى حول العالم مثل الولايات المتحدة وسنغافورة، وبالتالي فالخطوة المقبلة هي التوسع في منطقة الشرق الأوسط».

وقالت ليزا زانغ المديرة التجارية في شركة «كيليساكي» KILESAKE العاملة في مجال حلول التحكم في قطاع الطاقة: «إن معرض أديبك يمثل فرصة مهمة للشركة لعرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين والعملاء المحتملين في الشرق الأوسط».

وأكدت سعي الشركة إلى تعزيز التعاون مع الشركات المحلية في المنطقة، لافتة إلى أن المعرض يمثل فرصة لا تعوض كونه يجمع المئات من الشركات من جميع دول العالم.

وأشارت إلى أنهم لا يعملون بصورة مباشرة في أسواق الإمارات أو المنطقة، لكن لديهم عملاء يقومون بشراء منتجات الشركة مباشرة من الصين وعبر بعض مواقع التجارة الإلكترونية.

ومن جهته قال تيان دايوان، مدير التسويق في شركة «سينو أويل كينغ كيميكال» KSCC، إن معرض أديبك يوفر منصة ممتازة للشركات الصينية للتواصل مع شركاء محتملين في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الشركة لديها أعمال وتواجد في سوقين في المنطقة، وتسعى إلى دخول أسواق جديدة..

وأكد أن معرض أديبك يوفر فرصة للشركات للتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال الطاقة في الشرق الأوسط.. وأضاف: «نأتي إلى هنا كل عام للتواصل مع العملاء المحتملين في المنطقة ولتوسيع قاعدة شراكاتنا وتواجدنا».

بدوره قال دينبن لي المسؤول في شركة «أن أس جي دريلينغ» SNJ DRILLING إن الشركة لا تعمل بصورة مباشرة في الإمارات، لكنها ترى في أديبك فرصة للحصول على شراكات جديدة مع مختلف العملاء في الشرق الأوسط باعتباره أكبر سوق للطاقة حول العالم.



