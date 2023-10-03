سهيل المزروعي على هامش «أديبك 2023»: 15.6 % مساهمة مشاريع الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالإمارات خلال 2022

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع المُشغلة في دولة الإمارات لعام 2022 تسهم بنحو 15.6 % في مزيج الطاقة والمستهدف تحقيق 30% بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2023، أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة 2023 ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن لـ 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون، والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والسياسة الخضراء.

وأوضح معاليه أن المؤشر يعمل على قياس الدول ضمن عدد من المحاور وهي «انبعاثات الكربون وسرعة الانتقال/التحول إلى الطاقة والمجتمع الأخضر والابتكار النظيف وسياسة المناخ».

وقال إن الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة يعد مثالاً للعالم بشأن قدرة الدول على تحقيق نتائج ملحوظة في هذا القطاع المهم.

وحول رؤيته لأسعار النفط الحالية.. قال معالي سهيل المزروعي: إن أسعار النفط يحددها السوق من خلال العرض والطلب. مشيراً إلى أن «أوبك+» تسعى لتحقيق التوازن في السوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع أنواع الطاقة.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لدول «أوبك+» انخفضت خلال «2020-2023» بواقع 4 ملايين برميل نفط، وهو ما يتطلب تحفيز الاستمارات في هذا القطاع المهم ودعا الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار في جميع الطاقات بما حقق أمن الطاقة العالمي.

وحول دور قطاع الطاقة بالإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28.. قال معالي سهيل المزروعي، إن قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دوراً حيوياً في إنجاح فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري.

ولفت معاليه إلى التزام دولة الإمارات بتخفيض انبعاثات الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ما يعني أن قطاع الطاقة يجب أن يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الالتزام، حيث تم الإعلان ضمن تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050 تماشياً مع إعلان الدولة ولضمان تحقيق مستهدفاتها.

ونوه إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، موضحاً أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وغيرها.

وأشار إلى أن الدولة استثمرت في مشاريع الطاقة النظيفة أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وأوضح أن الاستثمارات الوطنية في هذا الشأن ستتراوح ما بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تعد ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة، وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة حوالي 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030.

وذكر أن دولة الإمارات أعلنت التزامها برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.. مشيراً إلى اتخاذ الدولة العديد من الخطوات المهمة لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة منها توجيه الموارد نحو البحث وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة في الدولة وخارجه.

كما استفادت الإمارات من الخبرات الدولية والشراكات لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنظيم حملات توعية عامة لإشراك المجتمع في جهود التحول نحو الطاقة الخضراء، فيما تمت إعادة تطوير البنية التحتية لتكون متوافقة مع متطلبات الطاقة المتجددة.