عبر بوابة أديبك.. «بي أس جي» الكازاخستانية تعتزم تأسيس مقر في السوق الإماراتي

قال سيريك بايموخانبيتوف نائب الرئيس في شركة بي أس جي تكنولوجيز الكازاخستانية BSG Technology، بأن الشركة تعمل على التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط لا سيما دول الخليج.

وتوقع في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» الانتهاء من إجراءات إطلاق عمل الشركة في السوق الإماراتي خلال العام المقبل 2024، مشيراً إلى أنهم توصلوا إلى الشراكة مع شريكهم المحلي عن طريق المشاركة في معرض أديبك بدوراته السابقة، معرباً عن أمله بأن يسهم تواجدهم في السوق الإماراتي في خلق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.

وأكد بايموخانبيتوف أهمية معرض أديبك في فتح أبواب الفرص لشراكات جديدة وعقد صفقات مع شركات من كافة دول العالم، لافتاً إلى أن مشاركاتهم السابقة أثمرت العديد من الشراكات والعلاقات.

وقال «هذه المشاركة هي الرابعة لنا في أديبك، لافتاً إلى أن المعرض كبير جداً وعلى مستوى عالمي وبالتالي يشكل بوابة للتواصل وتعزيز الخبرات».

وعن توسعاتهم في أسواق أخرى، أشار إلى أنهم يعملون على دخول العديد من الأسواق الأخرى في المنطقة إضافة إلى الإمارات، مضيفاً أن حجم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في مجال النفط والطاقة عموماً كبير بالشكل الذي يجعل من الشركات العاملة في القطاع تستهدف التوسع فيها.

وحول طبيعة عمل الشركة أوضح أنها متخصصة بمعالجة الترسبات البترولية ومعالجة خزانات النفط، لافتاً إلى أنها واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال حول العالم.

وأفاد بأن تقنياتهم تسمح بمعالجة الترسبات وإعادة تصفيتها وتدويرها لتكون قابلة للاستخدام وإعادة التصدير من جديد.

وأشار إلى أنهم يعيدون كميات النفط المسربة، وبالتالي يشكل عملها جزءاً من حلقة تركز على خفض التلوث وتقليص الانبعاثات الكربونية من خلال تدوير المنتجات البترولية لإعادة استخدامها مرة أخرى.



