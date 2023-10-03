كانون آرتيس تفوز بعقد بناء محطة لمعالجة النفايات السائلة في الإمارات

أعلنت «كانون آرتيس» (Cannon Artes)، وهي شركة عالمية في مجال الهندسة والإنشاءات تتخصّص في قطاع معالجة المياه، فوزها بعقدٍ لبناء محطة ضخمة لمعالجة النفايات السائلة لإحدى كبرى الشركات العالمية المُصنّعة لمُركّب بولي أوليفينات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الشركة هذه الشراكة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، الذي يقام في الفترة من 2-5 أكتوبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأفصحت الشركة عن تفصيلات المشروع.

وأشارت إلى أن البنية التحتية لمحطة المعالجة ستمتد على مساحة تعادل ملعبي كرة القدم وستعمل المحطة بطاقة إنتاجية تُمكّنها من معالجة ما يصل إلى 5,000 متر مكعب يومياً (أي ما يعادل 5 ملايين لتر يومياً)، ما يُعادل احتياجات مدينة يبلغ تعداد سكانها نحو 100 ألف نسمة.

ويُتوقّع تسليم موقع بناء المحطة بحلول نهاية الربع الأول من سنة 2024، على أن تعمل المحطّة بكامل طاقتها التشغيلية بحلول نهاية سنة 2024. ولم تكشف الشركة عن الشروط المالية للعقد.

وقال أليسيو لياتي، مدير المبيعات في شركة «كانون آرتيس»: «يُعدّ نجاحنا في تنفيذ جميع مشروعات محطات معالجة النفايات السائلة في قطاع النفط والغاز خير دليل على الحضور المتنامي لشركة كانون آرتيس وخبرتها في تصميم وبناء وتركيب بنية تحتية متطوّرة للغاية لمعالجة وتطهير النفايات الصناعية السائلة مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة واستعادة المياه القابلة لإعادة الاستخدام.

ويتطلّب هذا المشروع الضخم أقصى طاقة تصميمية ممكنة للتعامل مع معالجة بالغة الصعوبة تهدف إلى إزالة الزيوت والملوثات الأخرى وإجراء المعالجة البيولوجية والترشيح لضمان أن يكون تركيز هذه المواد عند الحدّ الأدنى في النفايات السائلة لإعادة استخدامها أو للالتزام بأنظمة التصريف البيئي الصارمة».

وستضمّ المنشأة أربعة جداول تصبّ في المحطّة، يحمل كل منها ملوثات متنوعة. وصُمّمت المحطّة لتحقيق أكبر قدرٍ من المرونة التشغيلية ولذلك، فقد زُوِّدت ما يصل إلى 15 وحدة عمليات تتمتع كل منها بالقدرة على إدارة الاختلافات الفيزيائية والكيميائية الفريدة الناجمة عن التنقيب والاستخراج. وسيلتزم تصميم المحطّة المعايير الصارمة للتعامل مع المواد العضوية والزيوت والجزيئات الصلبة المعلقة والفينولات والنيتروجين والعديد من المواد الأخرى.

ويتماشى تشييد المحطّة مع أعلى معايير الاستدامة، ما يُمثّل إسهاماً مهماً في تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات التي وضعت العديد من مبادرات الاستدامة لتُسهّل انتقالها إلى مستقبل أخضر صديق للبيئة. ويُتوقع أن تُلبي المحطة، عند اكتمالها، الطلب المتزايد المُتوقّع على المياه والطاقة نتيجة النمو السكاني والاقتصادي، ما يُسهّل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. ويشمل ذلك تشجيع إعادة استخدام الموارد واستعادتها وضمان المعالجة المستدامة للنفايات السائلة الصناعية.

وفي مرحلة المعالجة الأولية، تتم إزالة الجزئيات المُعلّقة والزيوت والدهون من النفايات السائلة باستخدام تقنية التكافؤ والتئام الألواح الاعتراضية (CPI) وتعويم الغاز المذاب.

وتُعد عمليات وإجراءات الوحدة اللاحقة، ومن ذلك تقنية التهوية الموسعة للأكسدة البيولوجية وقسم الأكسدة المتقدم للتخلص من الملوثات المستعصية، ذات أهمية قصوى. وسيتم تصميم هذه العمليات بدقة لتلبية المعايير الصارمة للطلب على الأكسجين البيولوجي والكيميائي (BOD وCOD). وإضافةً إلى ذلك، سيتم استخدام نظام تجفيف خاص لمعالجة الحمأة المنفصلة الناتجة بشكل أفضل.

وتتمتع شركة «كانون آرتيس» بخبرة واسعة في مختلف القطاعات، ومن ذلك قطاع النفط والغاز، والكيماويات، والبتروكيماويات. وبفضل خبرة تمتد 40 عاماً، منها 20 عاماً في دولة الإمارات، تعمل الشركة على تصميم وتركيب محطات معالجة النفايات السائلة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في أكثر من 80 دولة في أنحاء العالم ولمصلحة كبرى الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات عدّة، مثل قطاع الصناعات الدوائية، وقطاع اللب والورق، وقطاع المأكولات والمشروبات. وستشارك شركة «كانون آرتيس» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 لتعرض منتجاتها في المنصة رقم 2212 ضمن جناح إيطاليا في القاعة رقم 2.