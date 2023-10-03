«هندسة جامعة أبوظبي» تستعرض أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها في «أديبك 2023»

أعلنت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وذلك في سياق جهودها المستمرة لتوفير تعليم رفيع المستوى لطلابها. وخلال مشاركتها، تستعرض الكلية ما تقدمه من برامج متنوعة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها، والدور الحيوي للهندسة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وباعتبارها الشريك الأكاديمي لجناح «شباب أديبك»، ستقوم كلية الهندسة بجامعة أبوظبي بعرض أربعة من مشاريعها الهندسية الرائدة وتنظيم العديد من الجلسات التي تركز على الموضوعات الهندسية ذات الصلة بـ«أديبك».

ودعت جامعة أبوظبي الجمهور للاطلاع على برامجها المتميزة وزيارة منصتها في القاعة 14.



وتُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.



تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.



