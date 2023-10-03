«فيديكس إكسبريس» تعرض أحدث الحلول المتطورة لقطاع الطاقة في «أديبك»

تعتزم فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، تقديم حلول الشحن المبتكرة لقطاع الطاقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023، تحت شعار «إزالة الكربون. أسرع. معاً».

يعد تسليم الآلات وقطع الغيار في الوقت المناسب أمراً ضرورياً في قطاع الطاقة، وذلك لتجنب فترات التوقف المكلفة والحفاظ على استمرارية تشغيل المعدات المهمة «خدمة فيديكس الدولية ذات الأولوية» و«شحن البضائع الخطرة»، بالإضافة إلى فريق متخصص يتعامل مع الشحنات الحساسة بشكل خاص. ولذلك تبرز فيديكس باعتبارها الخيار الأمثل لتلبية احتياجات الشحن العاجلة في قطاع الطاقة.

كما تشتمل المجموعة الواسعة من حلول الشحن الخاصة بشركة فيديكس لقطاع الطاقة على أسطول شاحنات مخصص يستخدم شبكة طرق الشرق الأوسط، ويمتلك القدرة على تلبية متطلبات الشحن المتنوعة للعملاء، بدءاً من مكونات الآلات الكبيرة، وصولاً إلى المعدات المتخصصة. إضافة لذلك، تتيح فيديكس قدرات رؤية موسعة فيما يتعلق بنقل البضائع من خلال إمكانية التتبع والمراقبة في الوقت الفعلي عبر موقع fedex، وذلك عن طريق استخدام الشاحنات المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومراقبة الشبكة على مدار الساعة عبر برج المراقبة.



