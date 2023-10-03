سوبربراندز تكرم 33 علامة تجارية في الإمارات لمكانتها في السوق وتفضيلات المستهلكين

كرّمت «سوبربراندز»، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، 33 علامة من أبرز العلامات التجارية المرموقة في دولة الإمارات خلال حفلها السنوي التاسع عشر الذي أقامته يوم 28 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.



يذكر أن الفوز بهذا اللقب المرموق هو شهادة بالغة الأهمية على المكانة الاستثنائية للعلامة التجارية، حيث يرسخ مكانتها ودورها في الأسواق. وقامت سوبربراندز بتكريم نخبة من العلامات التجارية والاحتفاء بها وبتميّزها مع مرور الزمن، انطلاقاً من عوامل متعددة تضمنت الجودة والابتكار والمصداقية. ويعدّ الفوز بلقب سوبربراندز شهادة على الالتزام والابتكار وولاء العملاء لتلك العلامات.

وتنضم العلامات التجارية الحاصلة على لقب سوبربراندز الآن إلى نادٍ حصري من الرواد العالميين، حيث تعدّ من الرواد في مجالاتها. وقد حصل الفائزون باللقب على هذه المكانة العالمية المرموقة عن جدارة بفضل ما أبدوه من التزام دؤوب تجاه التميز، والفهم العميق لاحتياجات العملاء وتغيرها المستمر.

تضمنت عملية الاختيار الصارمة إجراء استطلاعات لا تقتصر على مجلس العلامات التجارية، بل شملت التصويت عبر الإنترنت والذي توسّع ليشمل حوالي 2.000 مدير وخبير تسويق. كما تضمنت العملية تقييم تواجد العلامة في السوق، ونظرة العملاء إليها، وجوانب الابتكار والأثر الذي تحققه العلامة.

كما شهدت الفعالية إطلاق نسخة العام 2023 من كتاب سوبربراندز، والذي يستعرض تاريخاً موجزاً لكل من العلامات الثلاث والثلاثين الحاصلة على اللقب لهذا العام، إلى جانب الاحتفاء بأهم إنجازاتها. فالجائزة تكرّم العلامات التجارية التي تترك أثراً ملموساً في الأسواق العالمية.

في هذا السياق قال مايك إنجلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: «لا بدّ للعلامات التجارية أن تحافظ على مكانتها وأهميتها في الأسواق التي تشهد تنافسية متزايدة، والتي يصعب فيها الاحتفاظ بولاء العملاء للعلامة. فمن السهل أن يتجه العملاء إلى علامات أخرى أو تبهرهم الخيارات المتعددة المتاحة في الأسواق، وسرعان ما يتوجهون إلى شركات أخرى لا يعرفونها، إلا أنهم يشعرون بقيمة مستمرة وارتباط دائم مع العلامات الجديرة بذلك».



حضر الفعالية عدد من قادة القطاع والمؤثرين وأصحاب الرؤية من مختلف أنحاء العالم، لتكون منصة للتواصل وتبادل المعرفة والاحتفاء بإنجازات العلامات التجارية الاستثنائية.



وأضاف إنجلش: «أصبحت إقامة الروابط المستدامة مع العملاء أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للعلامات التجارية، وهي ميزة تفخر بها كل علامة حاصلة على لقب سوبربراندز. فجميع علاماتنا تتقاسم مزيجاً فريداً من التركيز على العملاء والعقلية المتميزة في مجال الأعمال، وهو أمر يصبّ في مصلحة كل علامة في قائمتنا ومكّنها من تحقيق مستويات أكبر من رضا العملاء ومشاركتهم الفعالة».

وقد رسّخت سوبربراندز مكانتها كجهة محايدة مرموقة في عالم الأعمال بالإمارات، ومنحت اللقب لعلامات تجارية في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والمنتجات الاستهلاكية، والتجزئة وغيرها. ولا يقتصر الحصول على لقب سوبربراندز على التكريم وحسب، فهو يمهد الطريق أمام النمو المستقبلي ومواصلة النجاح والابتكار.



وفي ظل مشاركة أكثر من 2,000 علامة تجارية في الإمارات وسعيها للحصول على اللقب، فقد تمكنت 33 علامة فقط من تحقيق نسبة تفوق 80% من إجمالي الدرجات، لتحظى بلقب سوبربراندز من مجلس العلامات التجارية.