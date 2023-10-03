«هيتاشي إنرجي» تطرح حلولها وابتكاراتها فائقة التطور في «أديبك 2023»

تقدم «هيتاشي إنرجي» Hitachi Energy، شركة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، حلولها وابتكاراتها فائقة التطور في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) لتلبية الدعوات من أجل تحقيق مستقبل مستدام ومحايد للكربون للطاقة. وتنعقد فعاليات المعرض خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتسلط «هيتاشي إنرجي»، في منطقة إزالة الكربون في معرض «أديبك 2023»، الضوء على الاجراءات الفعالة لتسريع عملية إزالة الكربون، إلى جانب مشاركة حلول للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة ومساعدة دولة الإمارات في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية العالمية لتعزيز مسيرتها نحو مستقبل مستدام للطاقة. ويأتي تواجد الشركة في معرض «أديبك 2023» متماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ويجمع معرض «أديبك 2023»، الذي ينعقد على مدار 4 أيام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نخبة من الخبراء والمعنيين في الصناعة من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى حول التحديات والموارد الحالية وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة. ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً» إلى إعطاء مزيد من الزخم للجهود الحاسمة للتخلص التدريجي من الانبعاثات وتحصين منظومة الطاقة.



وبهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة «هيتاشي إنرجي»: «بعد مشاركتنا في دورات أديبك السابقة، يعد التجمع هذا العام مهماً بالنسبة لشركة هيتاشي إنرجي، حيث إن حضورنا هذا الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة، نظراً لتزامنه مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)».



وأضاف: «باعتبارنا شركة رائدة في صناعة الطاقة، تدرك هيتاشي إنرجي مسؤوليتها المشتركة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للطاقة لمنفعة الأجيال الحالية والقادمة. نحن نتفهم الحاجة لتطوير تقنيات مستدامة لدعم إزالة الكربون من أنظمة الطاقة ورقمنتها».

ويرتكز نهج «هيتاشي إنرجي» لإزالة الكربون على مساعدة العملاء في خفض بصمتهم الكربونية بالاستعانة بتقنيات مبتكرة وحلول رقمية لإدارة الطاقة. وتساهم الشركة في التأثير بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع عبر الالتزام بالهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يتمثل في ضمان وصول الجميع إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وعصرية.

وتسهم إزالة الكربون في تحويل منظومة الطاقة، ودفع الانتقال المتسارع من الوقود الاحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكهربة قطاعات النقل والصناعة والمباني. ويؤدي ذلك إلى خلق حاجة لتعزيز الطاقة محلياً وعلى نطاق المنظومة بأكملها وصولاً إلى إنشاء منظومة معقدة من النظم التي يجب دمجها وإدارتها. وتعد الرقمنة الطريقة الوحيدة لإدارة هذا التعقيد، وتبسيط سياق كميات هائلة من البيانات.

لكن يجب مواءمتها مع إدارة وتعزيز العمليات التشغيلية الحالية. ويمكن لـ «هيتاشي إنرجي» المساعدة على التنقل بسلاسة في مشهد الطاقة المعقد، باستخدام التوليفة المناسبة من المنتجات المتصلة، والحلول البرمجية والخدمات الممكنة رقمياً.

إن تحول الطاقة واقع حتمي، فهو يوفر فرصة للنمو الاقتصادي، والتطور الاجتماعي وصون البيئة خلال الرحلة نحو مستقبل محايد للكربون. وتواصل «هيتاشي إنرجي» المشاركة في ابتكار تقنيات أكثر استدامة وأماناً مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. وتتفهم الشركة الدور الحاسم للتعاون في تعزيز التحول في مجال الطاقة.



جدير بالذكر أن «أديبك 2023» سوف يستضيف أكثر من 1000 متحدث – بما في ذلك وزراء حكومات، ورؤساء تنفيذيين، وصانعي سياسات، وخبراء في الطاقة ومبتكرين – لمشاركة آرائهم من أجل الاستجابة للتحديات والاحتياجات عبر سلسلة القيمة للطاقة. وباعتبارها شركة تكنولوجيا رائدة، تبقى «هيتاشي إنرجي» ملتزمة بالتعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والقادمة. نحن في «هيتاشي إنرجي» نعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة.



