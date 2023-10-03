تحديث : الأسهم الأمريكية تنخفض 1.5% وداو جونز يفقد 420 نقطة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الثلاثاء حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات، وتقرير الواظف.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400

نقطة، أي 1.3% وانخفض ستاندرد اند بورز 500 نحو 70 نقطة، أي 1.43% وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 230 نقطة، أي 1.7%.

وارتفع

عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة إلى 9.6 مليون وظيفة في أغسطس، بزيادة 690 ألف وظيفة عن يوليو، وفق بيانات فرص العمل JOLTS.. فيما كانت تشير التوقعات لانخفاضها إلى 8.8 مليون وظيفة.

وتم تداول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.704%، متراجعاً من 4.745% في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أغسطس 2007. وقد ارتفع العائد القياسي في الشهر الماضي، حيث يقوم المتداولون بتقييم إمكانية تشديد سياسة الاحتياطي لفترة أطول.

وقال آدم كريسافولي من Vital Knowledge: «تحاول الأسهم الارتداد، لكن المضاربين على الارتفاع ما زالوا منضبطين وخجولين، مع القليل من الرغبة في مطاردة الاتجاه الصعودي»، مضيفاً «في هذه المرحلة، يبدو أن المشترين على استعداد لتفويت نسبة 2 ـ 4% القادمة من التقدم لضمان أن يكون المصعد على أساس أكثر استقراراً قبل المشاركة».



