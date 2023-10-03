تحديث : الأسهم الأمريكية تنخفض 1.5% وداو جونز يفقد 420 نقطة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الثلاثاء حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات، وتقرير الواظف.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400
نقطة، أي 1.3% وانخفض ستاندرد اند بورز 500 نحو 70 نقطة، أي 1.43% وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 230 نقطة، أي 1.7%.
وارتفع
عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة إلى 9.6 مليون وظيفة في أغسطس، بزيادة 690 ألف وظيفة عن يوليو، وفق بيانات فرص العمل JOLTS.. فيما كانت تشير التوقعات لانخفاضها إلى 8.8 مليون وظيفة.
وتم تداول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.704%، متراجعاً من 4.745% في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أغسطس 2007. وقد ارتفع العائد القياسي في الشهر الماضي، حيث يقوم المتداولون بتقييم إمكانية تشديد سياسة الاحتياطي لفترة أطول.
وقال آدم كريسافولي من Vital Knowledge: «تحاول الأسهم الارتداد، لكن المضاربين على الارتفاع ما زالوا منضبطين وخجولين، مع القليل من الرغبة في مطاردة الاتجاه الصعودي»، مضيفاً «في هذه المرحلة، يبدو أن المشترين على استعداد لتفويت نسبة 2 ـ 4% القادمة من التقدم لضمان أن يكون المصعد على أساس أكثر استقراراً قبل المشاركة».
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