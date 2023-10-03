78 شركة ألمانية تعرض حلولها في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة في أديبك 2023

قالت أوليريك ماتجي، مسؤولة الجناح الألماني المشارك في "أديبك"، "إن الملتقى يحظى باهتمام متزايد عاماً بعد عام بالنسبة للشركات الألمانية، مشيرة إلى اتساع المشاركة الألمانية والجناح الألماني ضمن المعرض لتصل إلى مستواها هذا العام".

وتابعت "هذه السنة لدينا 72 شركة ألمانية مشاركة في أديبك كعارضين رئيسيين بالإضافة إلى 6 شركات أخرى، وزادت مساحة العرض بشكل كبير".

وأكدت في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن أديبك يتخطى كونه حدثا يجمع الشركات، فهو أكبر معرض في القطاع ويجمع الخبرات العالمية في مكان واحد، ويفتح فرص التعاون والشراكات أمام العارضين.

وأفادت أن ارتفاع المشاركة عاماً بعد عام دليل على جدوى المعرض للشركات، مؤكدة أن أراء الشركات إيجابية سواء عند الحديث عن المشاركات السابقة في الملتقى أو في المشاركة خلال العام الجاري

وأشارت إلى تنوع المشاركة الألمانية في المعرض لا سيما خلال العام الجاري، وسط عرض التقنيات المتوفرة لدى الشركات الألمانية والتي يمكن لها خدمة القطاع في مختلف الدول.

وقالت "المشاركون لدينا هم من الشركات التي توفر كل أنواع المكونات لصناعة النفط والغاز، وكذلك للطاقة المتجددة".

وأكدت اتساع الاهتمام بالطاقة المستدامة في كافة دول العالم وبالطبع في ألمانيا، لافتة إلى وجود استراتيجية وطنية بشأن الهيدروجين وتوسيع نطاقه، وتقوم الجهات الرسمية في ألمانيا الآن بالبحث عن الفرص المتاحة للشركات في هذا المجال.



