يستمر على مدى 3 أيام.. معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة ينطلق في 3 نوفمبر

يعود معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة، الفعالية البحرية المميزة، مرّة أخرى حاملاً معه مفاجآت كبيرة تناسب جميع الأعمار. ففي نسخة هذا العام، يعود المعرض المستمر على مدار 3 أيّام بتجارب مميّزة وجديدة تلبّي أذواق جميع الضيوف، سواء كانوا من محبّي البحر أو محبّى المأكولات والمشروبات.

وعليه، سيجد زوّار منتجع خور دبي في انتظارهم تجارب فريدة من نوعها تشمل مجموعة منسقة من القوارب واليخوت المستعملة التي تجسد الأناقة البحرية، فضلاً عن منافسة ركوب الأمواج وايكسيرف الاحترافية وشتّى مفاهيم الأطعمة والمشروبات المبهجة وأنشطة الأطفال الجذابة، وذلك من 3 إلى 5 نوفمبر.

عرض القوارب واليخوت



سيتوه الضيوف هذا العام في سحر وفخامة عرض القوارب واليخوت المستعملة، حيث تنتظرهم مجموعة منسقة بعناية من القوارب واليخوت الفاخرة والجاهزة للإبحار فوراً. وستتاح للزوّار الفرصة للانغماس في عالم الأناقة البحرية، والالتقاء بمالكي القوارب واليخوت المعروضة، وتبادل القصص المشوّقة وراء هذه السفن الرائعة. إنها فرصة للتواصل مع التاريخ الغني والحرفية التي تدخل في كل قارب، مما يخلق تجربة فريدة وآسرة حقاً.

هذا وسيكتشف الزوّار أثناء تنقّلهم وسط مجموعة مصممة بدقة من منصات تجارة التجزئة المتنوّعة والمبتكرة مجموعة مختارة من أساسيات القوارب التي تجسد قمة التطور البحري. علاوة على ذلك، سينضح المعرض بشتّى الموردين الرائدين في قطاع سلع ومعدات البحر الجاهزين لتلبية أولئك الباحثين عن الجودة القصوى.



منافسة وايكسيرف

وكما جرت العادة، يقدّم معرض القوارب واليخوت المستعملة لضيوفه تجارب مميّزة. إنّما هذا العام، يعد المعرض ضيوفه بتجارب أكبر وأروع، لا سيّما مع انطلاق النسخة الأولى من منافسة وايكسيرف الاحترافية في المنطقة.

وذلك بالتعاون مع الرابطة العالمية للتزلج على الماء. وعليه، يمكن للضيوف، في إطار هذه الفعالية الممتدة على مدار يومين (4 و5 نوفمبر)، الاستمتاع بعرض مهيب يجمع المتنافسين الأكثر شهرة في العالم في رياضة الوايك سيرفينج، الذين سيركبون بمرونة ورشاقة مياه الخور ليستعرضوا مهاراتهم ودقتهم الفريدة.