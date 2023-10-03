الوظائف الشاغرة في أمريكا تتجاوز التقديرات وتسجل 9.61 ملايين خلال أغسطس

سجلت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة زيادة غير متوقعة في شهر أغسطس، مدعومة بارتفاع كبير في وظائف ذوي الياقات البيضاء، ومؤكدة على استمرار وصمود الطلب على قوة العمل.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 9.61 ملايين وظيفة مقارنة مع 8.92 ملايين وظيفة في شهر يوليو بعد المراجعة، وفقاً لتقرير «مكتب إحصاءات العمل». وبينما ارتفعت أرقام التوظيف، استمرت أرقام تسريح العمالة منخفضة.

وتجاوز عدد الوظائف الشاغرة جميع التقديرات في مسح أجرته «بلومبرغ» لآراء الاقتصاديين.

واستقر ما يسمى بـمعدل الاستقالة، الذي يقيس عدد من يتركون وظائفهم طواعية كنسبة من إجمالي التوظيف، عند 2.3%، مسجلاً أدنى مستوى منذ 2020. وتشير قلة أعداد الاستقالات إلى أن الأمريكيين لا يثقون في قدرتهم على أن يجدوا وظيفة أخرى في ظروف السوق الحالية.

وكشفت الزيادة في الوظائف الشاغرة عن نمو يتجاوز نصف مليون وظيفة في قطاع الأعمال والخدمات المهنية علاوة على ارتفاع عدد الوظائف المتاحة في قطاعات التمويل والتأمين والتعليم وصناعة السلع غير المعمرة.

ويشير انتعاش أرقام الوظائف الشاغرة إلى قوة الطلب التي تتضح في احتياجات التوظيف. ورغم تحسن معدل المشاركة في قوة العمل وزيادة الأجور بصورة منتظمة، التي ساهمت في تخفيف نقص الأيدي العاملة، ما زالت هناك تحديات.