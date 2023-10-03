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محكمة روسية ترفض طعن «آبل».. لكن تراجع الروبل يخفض قيمة الغرامة

10/3/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، أن محكمة روسية رفضت طعناً تقدمت ‏به شركة «آبل» على مزاعم إساءة استغلالها وضعها المهيمن في السوق فيما ‏يتعلق بالمدفوعات داخل التطبيقات.

والذي غُرّمت جراءه 1.2 مليار روبل روسي ‏‏(12.1 مليون دولار) في يناير الماضي.‏

وفرضت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في روسيا غرامة على «آبل» في ‏يناير الماضي على خلفية ما وصفته بأنه إساءة استغلال الشركة ‏الأمريكية لوضعها المهيمن في السوق.‏

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إنها اكتشفت في وقت سابق أن «آبل» أجبرت ‏شركات تطوير برمجيات روسية على استخدام خدمات الدفع الخاصة بـ«آبل» في ‏متجر تطبيقاتها (آب ستور) وهو انتهاك لقواعد المنافسة الروسية.‏
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن قرار الهيئة دخل حيز التنفيذ القانوني في مايو بعد أن أقرته محكمة في موسكو. وتقدمت «آبل» بالطعن في القرار والغرامة.‏

انخفضت قيمة الروبل بشدة منذ يناير، وانخفضت القيمة الدولارية ‏للغرامة بأكثر من خمسة ملايين دولار منذ ذلك الحين، حيث سجل الدولار في أحدث تداول له إلى نحو 100 روبل.

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