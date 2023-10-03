محكمة روسية ترفض طعن «آبل».. لكن تراجع الروبل يخفض قيمة الغرامة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، أن محكمة روسية رفضت طعناً تقدمت به شركة «آبل» على مزاعم إساءة استغلالها وضعها المهيمن في السوق فيما يتعلق بالمدفوعات داخل التطبيقات.
والذي غُرّمت جراءه 1.2 مليار روبل روسي (12.1 مليون دولار) في يناير الماضي.
وفرضت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في روسيا غرامة على «آبل» في يناير الماضي على خلفية ما وصفته بأنه إساءة استغلال الشركة الأمريكية لوضعها المهيمن في السوق.
وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إنها اكتشفت في وقت سابق أن «آبل» أجبرت شركات تطوير برمجيات روسية على استخدام خدمات الدفع الخاصة بـ«آبل» في متجر تطبيقاتها (آب ستور) وهو انتهاك لقواعد المنافسة الروسية.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن قرار الهيئة دخل حيز التنفيذ القانوني في مايو بعد أن أقرته محكمة في موسكو. وتقدمت «آبل» بالطعن في القرار والغرامة.
انخفضت قيمة الروبل بشدة منذ يناير، وانخفضت القيمة الدولارية للغرامة بأكثر من خمسة ملايين دولار منذ ذلك الحين، حيث سجل الدولار في أحدث تداول له إلى نحو 100 روبل.
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