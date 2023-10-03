الأعلى منذ 23 عاماً.. الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا تلامس 8 %

شهدت أمريكا ارتفاعاً في متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً إلى 7.72 % يوم الثلاثاء، وفقاً لصحيفة «مورتاتج دايلي نيوز» Mortgage News Daily.

وتتبع معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات الذي ارتفع هذا الأسبوع بعد البيانات الاقتصادية القوية.



ولم تكن المعدلات بهذا الارتفاع منذ 23 عاماً نهاية عام 2000.

وفي بداية هذا العام، انخفض سعر الفائدة الثابت لأجل 30 عاماً إلى حوالي 6 %، مما أدى إلى موجة قصيرة من النشاط في سوق الإسكان في فصل الربيع. لكنها بدأت في الارتفاع بشكل مطرد مرة أخرى خلال فصل الصيف، مما تسبب في انخفاض المبيعات، على الرغم من الطلب القوي.



ويبدو أن الاتجاه الحالي أعلى من ذلك، مع احتمال تجاوز أسعار الفائدة أكثر من 8 %.



