برئاسة منصور بن زايد.. لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد 2024

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الوطن الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024.

حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين من ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، بناء على المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، الذي يعكس مدى النمو الإيجابي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2023.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 لمجلس الوزراء الموقّر للاعتماد.