مدينة إكسبو دبي تٌعلن إطلاق خريطة طريق للوصول للحياد الكربون بحلول 2050

أعلنت مدينة إكسبو دبي إطلاقها خريطة طريق لإزالة الكربون تحدد مسارها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 والحد من الكربون المتجسد في البيئة المبنية، ما يرسي معايير جديدة للمراكز الحضرية مع المساهمة أيضًا في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 لدولة الإمارات والأهداف العالمية للمناخ.

وتسهم عدة أهداف مرحلية لأعوام 2030 و2040 في دفع مسيرة العمل على خفض الكربون التشغيلي وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تتوافق خريطة طريق المدينة لإزالة الكربون مع إرشادات "البروتوكول العالمي لقوائم جرد غازات الدفيئة على نطاق المجتمع"، كما تتبع الأهداف الإرشادات ذات الصلة المعتمدة من "شبكة الأهداف المستندة إلى العلم" التي تنطبق على أهداف إزالة الكربون على نطاق المناطق الحضرية، حيث يتطلب تحقيق حياد الكربون الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة قبل الإقدام على عمليات شراء تعويضات الكربون الذي لا بد من انبعاثه.

وباعتبارها أحد المراكز الرئيسة في خطة دبي الحضرية 2040 ومجتمعًا متنامًيا يدرك تأثير الكربون في تطوير المدينة، حددت مدينة إكسبو أهدافًا مرحلية وأهدافا بعيدة الأمد للتقليل من الكربون المتجسد في البيئة المبنية، كما هو الحال في مواد البناء. وبوضع مثل هذه الأهداف، فإنها تتجاوز المتطلبات التي حددها البروتوكول العالمي لحساب مخزونات غازات الدفيئة للمراكز الحضرية، في مؤشر على جهودها لتحقيق التوازن المسؤول بين الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتجسد استراتيجية مدينة إكسبو الالتزام بإحداث تأثير ملموس عبر خفض الانبعاثات في جميع الأنشطة، وتجسد شعار "اليوم للغد" لعام الاستدامة في دولة الإمارات ، وتبني على نجاح برامج إدارة الكربون الذي بدأ في إطار إكسبو 2020 دبي.

وقال مات براون، رئيس الاستدامة في مدينة إكسبو دبي إن مدينة إكسبو دبي هي نموذج للحياة الحضرية المستدامة، وهي ملتزمة بتحقيق أكبر أثر اجتماعي وبيئي واقتصادي ممكن، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا بالعمل الجاد لمعالجة تغير المناخ. تعمل خريطة طريق التي وضعناها على تضمين إزالة الكربون في كل جانب من جوانب أعمالنا ومدينتنا، مما يعزز السياسات والبرامج الحالية ويقدم مبادرات جديدة بفكر متجدد.

وأضاف براون ان الاهتمام بكوكبنا وببعضنا البعض جزء لا يتجزأ من توجه مدينتنا، ومع نموها، سنعمل على إشراك كل مستأجر ومقيم وزائر في رحلتنا، واستكشاف أوجه التآزر والفرص الجديدة وتعميم الفوائد المحتملة. ونحن نتطلع إلى مشاركة الدروس المستفادة والإنجازات الرئيسية في هذه المسيرة – لنعزز دور مدينة إكسبو ومساهمتها على مستوى دولة الإمارات والعالم، مع استضافتنا لمؤتمر المناخ (COP28) وما بعده.

وستتبع مدينة إكسبو نهجًا متواصلا يستند إلى التقليل والإزالة والتعويض لتحقيق أهدافها. وستعمل مدينة إكسبو على تقليل الانبعاثات من خلال تدابير كفاءة الطاقة والمياه واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك من خلال المواد منخفضة الكربون وتكامل مبادئ الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى اعتماد مبادئ تخطيط مدن الخمس عشرة دقيقة التي تشجع على إعطاء الأولوية للمشاة واستخدام وسائل النقل الصغيرة (الدراجات والعربات الكهربائية).

وستتطلع المدينة بعد ذلك إلى اتخاذ تدابير إضافية، مثل الإدارة المستدامة للتربة واستكشاف الاستخدام طويل المدى لأحدث تقنيات احتجاز الكربون لإزالة الانبعاثات. وفي الوقت نفسه، ستختار بعناية أو تطور التعويضات من خارج حدودها – مثل مشاريع زراعة أشجار القرم – للتعويض عن الانبعاثات المتبقية داخل حدودها.

بالاستناد إلى أعلى المعايير الدولية ستعمل مدينة إكسبو دبي على خفض انبعاثات الكربون في كل من المخزون الجغرافي والمخزون القائم على الاستهلاك، كما ستشهد تعويض الانبعاثات المتبقية أو التي لا يمكن تجنبها من خلال مشاريع الإزالة والتعويض، وستكون الأولوية للمشاريع التي تؤثر إيجابيًا على البيئة والمجتمع والاقتصاد.

وتستهدف مدينة إكسبو خفض الكربون التشغيلي بنسبة 45% بحلول عام 2030 و80% بحلول عام 2040، وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات . وبالنسبة للكربون المتجسد في البيئة المبنية، ولتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء مشاريع البناء على وجه الخصوص، تستهدف مدينة إكسبو خفضها بنسبة 40% بحلول عام 2030، وبنسبة 100% بحلول عام 2050.

ويظهر توافق استراتيجية مدينة إكسبو مع معايير (البروتوكول العالمي لقوائم جرد غازات الدفيئة على نطاق المجتمع) أن انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بنموها وعملياتها بصفتها مركزاً حضرياً أوسع وأكثر أهمية من تلك الناتجة عن أنشطتها المؤسسية، والتي تعتمد مدينة إكسبو لحسابها معايير محاسبة الشركات وإعداد التقارير.

وكلا المعيارين هما من تطوير مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة ومعهد الموارد العالمية، وتستند مدينة إكسبو دبي أيضًا إلى إرشادات (المواصفات المتاحة للجمهور PAS 2070) والتي تتماشى مع معايير (البروتوكول العالمي لقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري على نطاق المجتمع) لحساب مخزونها القائم على الاستهلاك. وفي الوقت نفسه، تتوافق أهداف مدينة إكسبو فيما يتعلق بالكربون المتجسد مع أهداف المجلس العالمي للأبنية الخضراء.