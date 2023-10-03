الخريشة يحاور المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - حاور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، عدد من القيادات الشبابية والنسوية و أبناء المجتمع المحلي في محافظة الزرقاءحول " المشاركة السياسية في ضوء منظومة التحديث السياسي" بالتعاون مع مؤسسة دار الحسام للعمل الشبابي مساء اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة الزرقاء.

وأكد الخريشة أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني وأن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تشجيع المواطنين على الإنخراط في الحياة السياسية والعمل الحزبي تحقيقا للرؤى الملكية السامية، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة في العمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانوني الانتخاب والأحزاب.

وعن اهمية انخراط المواطنين في العمل الحزبي؛ بين الوزير أن اختيار المرشحين خلال الانتخابات المقبلة يجب أن يكون على أسس برامجية، إذ تم تخصيص القوائم العامة في قانون الانتخاب لتكون قوائم للاحزاب السياسية، مضيفاً أن نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب حدد آلية صرف الدعم المالي للأحزاب بحيث تكون هذه الأحزاب نشطة ولها ممارسات وبرامج تطبق على أرض الواقع وذات تأثير إيجابي، إلى جانب الدور الذي تقدمه الحكومة تجاه المواطنين وتوعيتهم بجدية الدولة في السير نحو الانخراط في العمل الحزبي واختيار المترشحين ع أسس برامجية.

ولفت الخريشة أن الحياة السياسية في الاردن مستمرة منذ تأسيس الدولة إذ أننا قطعنا اشواطاً كبيرة في العمل السياسي، فالأردن يعمل على مراجعة الملفات السياسية للعمل على تحديثها وتطويرها وفقا للمتغيرات والظروف داخل المجتمع، مؤكداً أن الأردن يسير في مراحل متقدمة في تحديث المنظومة السياسية.

واشار الخريشة ان قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب المشاركة في تشكيل الحكومة لتطبيق الرؤى والتطلعات والبرامج الخاصة بالحزب، إذ أن أحزاب الأغلبية هي من ستشكل الحكومات البرلمانية والرقابة على أداء هذه الحكومات سيكون على أكمل وجه حرصاً من هذه الأحزاب على العودة الى البرلمانات اللاحقة، داعياً الأحزاب السياسية إلى ضرورة التطوير من نفسها وبرامجها واستقطاب المواطنين للإنضمام إليها للوصول إلى المجالس المنتخبة. وحول الجهة المسؤولة عن الأحزاب السياسية؛ أوضح الوزير أن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن نفسها ودور الوزارة يكمن في التواصل مع هذه الأحزاب وتشجيع المواطنين على الإنخراط بها أما عن متابعة شؤون الأحزاب السياسية فهي مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكام القانون.

وعن الحياة الإقتصادية وأثرها على الحياة السياسية؛ بين الخريشة أن الإقتصاد الأردني قوي وحافظ على استقراره مقارنة بدول أخرى، حيث أنه يوفر فرص عمل لنحو مليون عامل

موزعة على اللاجئين والعمالة الوافدة، إلا أننا نعاني من سوء في توزيع القوى البشرية وعلينا إعادة النظر في القضية والسعي في توجيه المواطنين نحو العمل المهني.

وجرى حوار موسع بين الحضور أداره مدير مؤسسة دار الحسام للعمل الشبابي المحامي حسام الخصاونة حول؛ خطط الحكومة المبنية على الديمقراطية، ودور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في التعامل مع الاحزاب ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، ودور المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية والوصل للمجالس المنتخبة، والحكومات البرلمانية وكيفية تشكيلها ومراقبة أداؤها، ومصير الأحزاب التي لن تتمكن من تمثيل نفسها في المجالس المقبلة، وخلق الثقافة السياسية لدى الشباب والمرأة للإنخراط في العمل السياسي والحزبي، وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود حالة من عدم الثقة بين المواطنين والحكومة، والوضع الاقتصادي وانعكاسه على التحديث السياسي.