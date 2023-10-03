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تقديم 267 ألفا و765 خدمة فى مبادرات التخصصات الطبية والعلاجية وتنظيم الأسرة

10/3/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 267 ألفا و765 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 2 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و370 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 22 ألفا و623 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و145 مولودا، فيما قدمت 20 ألفًا و357 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و371 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و671 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2170 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ5 آلاف و678 مواطنا.



وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 13 ألفا و360 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 7 آلاف و653 مواطنا.



وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 82 ألفا، و549 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 63 ألفا، و148 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 27 ألفا و474 طفلا .



واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و196 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.



واختتم «عبدالغفار» تصريحاته بأن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 39 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.







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