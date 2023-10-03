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متحدث الصحة: مشتقات البلازما تساهم فى علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا

10/3/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة، أهمية إنشاء أول مصنع لمشتقات للبلازما فى العاصمة الإدارية، وانعكاسه فى علاج العديد من الأمراض.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن البلازما تساهم فى علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا، حيث لا يمكن تصنيع هذه الأدوية إلا من البلازما ولا يوجد بديل صناعى يمكن من خلاله تصنيع تلك الأدوية، وهو ما يؤكد أهمية مشتقات البلازما.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشتقات البلازما تساهم في علاج أمراض الأورام التي تؤدى إلى ضعف المناعة، كما أنها سيساعدنا في تحقيق اكتفاء ذاتى من الكثير من الأدوية التي تعالج أكثر من 80 مرضا.







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