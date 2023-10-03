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عادل بورسلي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء الكويتي

10/3/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Youm7) أدى المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء؛ بمناسبة تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسًا لمحكمة التمييز الكويتية.


وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع سكرتير الدولة بوزارة الخارجية التشيكية رادك رويش، العلاقات الثنائية وسبل توطيدها بكافة المجالات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الخارجية الكويتية ضمن الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين الكويت والتشيك وبحث الجانبان الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والعلاقات الثنائية.


واتسمت المباحثات بتقارب وجهات النظر مع التشديد على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.


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