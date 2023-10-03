عادل بورسلي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء الكويتي

(MENAFN
- Youm7) أدى المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء؛ بمناسبة تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسًا لمحكمة التمييز الكويتية.
وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع سكرتير الدولة بوزارة الخارجية التشيكية رادك رويش، العلاقات الثنائية وسبل توطيدها بكافة المجالات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الخارجية الكويتية ضمن الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين الكويت والتشيك وبحث الجانبان الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والعلاقات الثنائية.
واتسمت المباحثات بتقارب وجهات النظر مع التشديد على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
MENAFN03102023000132011024ID1107182194
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.