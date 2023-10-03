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وزيرا خارجية الإمارات وتشيلي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

10/3/2023 2:36:45 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية جمهورية تشيلي البيرتو فان كلافيرين سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك في إطار زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي إلى جمهورية تشيلي ضمن جولته في عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - مسار التعاون الثنائي في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتغير المناخي وغيرها، كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وخلال المحادثات الثنائية بين الجانبين، تعرف وزير خارجية تشيلي على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" .



وأكد بن زايد أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع جمهورية تشيلي ودول أمريكا الجنوبية الصديقة، واستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك الداعم لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.









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