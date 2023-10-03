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الغذاء العالمى يحذر من مخاطر تلاحق الفارين من السودان إلى جنوب السودان

10/3/2023 2:36:45 PM
(MENAFN- Youm7) حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من المخاطر التي تلحق بالفارين من السودان إلى جنوب السودان أثناء عبورهم للمناطق الحدودية.


وقالت المديرة القطرية للبرنامج في جنوب السودان ماري ماكجروارتي - في مؤتمر اليوم الثلاثاء بجنيف - إن ما يقرب من 300 ألف شخص عبروا حتى الآن من السودان إلى جنوب السودان منذ بدء النزاع قبل أكثر من خمسة أشهر كما ولا يزال أكثر من ألف شخص يتوافدون كل يوم، موضحة أن الأسر التي تعبر اليوم هي أكثرعرضة للخطر وتعاني من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بتلك التي وصلت في الأسابيع الأولى من الصراع وأن الأمر يزداد سوءا خاصة مع استمرار هطول الأمطار وما تسببت به الفيضانات من تدمير للطرق.


وأوضحت أن أكثر من 90 % من الأشخاص الذين يعبرون الحدود هم من العائدين من جنوب السودان لكن العديد منهم عاشوا في المناطق الحضرية في السودان لسنوات أو عقود أو حتى أجيال، ولفتت إلى أنه بالكاد يملك في الوقت الحالي الأموال اللازمة لإطعام هذه الأسر اليوم وذلك دون الحديث عن مساعدتهم على بناء مستقبل مستدام.


وقالت المنظمة إنها تلقت هذا العام أقل من نصف التمويل الذي كانت بحاجة إليه، موضحة أن التوقعات للعام المقبل تبدو مقلقة بنفس القدر، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى خفض الحصص الغذائية إلى 50 % مما يعني أن المحتاجين يحصلون على أقل من 300 جرام من الغذاء يوميا بمن فيهم الأشخاص القادمين من السودان.


وأكد البرنامج الأممى أن الاستمرار على هذا النحو فيما يسمى بأسلوب الوقاية من المجاعة يعني أنه لن تكون هناك القدرة على كسر دائرة الجوع الراسخة فى جنوب السودان وتوفير مخرج للأسر التي تواجه الجوع الشديد.



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