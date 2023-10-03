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دبلوماسية أمريكية: نتطلع لتعزيز الشراكة الشاملة مع العراق

10/3/2023 2:36:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، عن تطلع بلادها إلى تعزيز الشراكة الشاملة مع العراق.



وقالت الدبلوماسية الأمريكية ـ في رسالة تهنئة وجهتها لبغداد بمناسبة عيدها الوطني ـ "أتمنى لجميع العراقيين عيدا وطنيا سعيدا، وسنة قادمة مليئة بالسلام والازدهار".



وشددت رومانوسكي ـ في الرسالة التي أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ على مواصلة بلادها العمل مع العراق لتعزيز الروابط والأولويات المشتركة بين بغداد وواشنطن".









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