دبلوماسية أمريكية: نتطلع لتعزيز الشراكة الشاملة مع العراق

(MENAFN
- Youm7) أعربت السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، عن تطلع بلادها إلى تعزيز الشراكة الشاملة مع العراق.
وقالت الدبلوماسية الأمريكية ـ في رسالة تهنئة وجهتها لبغداد بمناسبة عيدها الوطني ـ "أتمنى لجميع العراقيين عيدا وطنيا سعيدا، وسنة قادمة مليئة بالسلام والازدهار".
وشددت رومانوسكي ـ في الرسالة التي أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ على مواصلة بلادها العمل مع العراق لتعزيز الروابط والأولويات المشتركة بين بغداد وواشنطن".
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