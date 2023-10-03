Tuesday, 03 October 2023 10:09 GMT

رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

10/3/2023 2:36:42 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



شملت التهنئة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية البواسل والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973 التي أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها بين الأمم وضحى فيها شهداءنا الأبرار بأرواحهم من أجل رفعة الوطن و رووا بدمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة لتحريرها من المغتصب رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.



وسأل المهنئون المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.











MENAFN03102023000132011024ID1107182189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث