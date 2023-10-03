وزير الرياضة: القياة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب
التاريخ
10/3/2023 2:36:41 PM
(MENAFN
- Youm7) شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، للعام الدراسي الجامعي 2023/2024، والذي تنظمه الوزارة من خلال (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، بجامعة كفرالشيخ.
وحضر حفل الختام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عمرو البشبيشي نائب المحافظ، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رشدي العدوي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة، الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ بالوزارة، ولفيف من السادة عمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الاهتمام الكبير الذى توليه القياة السياسية بالشباب، خاصة شباب الجامعات، والتأكيد على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بجامعة قناة السويس على أهمية التعليم فهو الأساس الحقيقى الذى ستنطلق منه الدولة لحلمها البعيد.
وأشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لطلاب الجامعات في كافة مراحلها، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التعاون المثمر بين الوزارتين، وكذلك وجه الشكر لجامعة كفر الشيخ علي كافة الجهود التي بذلت لإنجاح هذا المهرجان، مؤكدا الترابط والتلاحم بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية داخل الجامعات.
ويهدف المهرجان إلى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات المختلفة، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي، لتخريج شباب قادر على تحمل المسئولية.
ويشارك في المهرجان 400 طالب وطالبة يمثلون 18 جامعة حكومية وخاصة من الجامعات المصرية (جنوب الوادي، الأزهر، قناة السويس، السويس، المنصورة الجديدة، العريش، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بني سويف، التعليم العالي، المنوفية، طنطا، كفر الشيخ، بنها، الفيوم، بورسعيد، الزقازيق).
ويشتمل المهرجان علي أنشطة ومسابقات في العاب (تنس الطاولة "بنين – بنات" - كرة القدم للخماسي "بنين"- لعبة الدارتس – ثلاثي كرة السلة "بنين – بنات") بالإضافة إلى أنشطة والعاب ترفيهية للممارسة العامة لجميع الطلاب، على أن يتم تقديم جوائز ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.
يأتى ذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وخلق جيل قادر على التنمية.
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