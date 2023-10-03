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وزير الرياضة: القياة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب

10/3/2023 2:36:41 PM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، للعام الدراسي الجامعي 2023/2024، والذي تنظمه الوزارة من خلال (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، بجامعة كفرالشيخ.



وحضر حفل الختام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عمرو البشبيشي نائب المحافظ، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رشدي العدوي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة، الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ بالوزارة، ولفيف من السادة عمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الاهتمام الكبير الذى توليه القياة السياسية بالشباب، خاصة شباب الجامعات، والتأكيد على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بجامعة قناة السويس على أهمية التعليم فهو الأساس الحقيقى الذى ستنطلق منه الدولة لحلمها البعيد.



وأشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لطلاب الجامعات في كافة مراحلها، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التعاون المثمر بين الوزارتين، وكذلك وجه الشكر لجامعة كفر الشيخ علي كافة الجهود التي بذلت لإنجاح هذا المهرجان، مؤكدا الترابط والتلاحم بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية داخل الجامعات.



ويهدف المهرجان إلى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات المختلفة، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي، لتخريج شباب قادر على تحمل المسئولية.



ويشارك في المهرجان 400 طالب وطالبة يمثلون 18 جامعة حكومية وخاصة من الجامعات المصرية (جنوب الوادي، الأزهر، قناة السويس، السويس، المنصورة الجديدة، العريش، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بني سويف، التعليم العالي، المنوفية، طنطا، كفر الشيخ، بنها، الفيوم، بورسعيد، الزقازيق).



ويشتمل المهرجان علي أنشطة ومسابقات في العاب (تنس الطاولة "بنين – بنات" - كرة القدم للخماسي "بنين"- لعبة الدارتس – ثلاثي كرة السلة "بنين – بنات") بالإضافة إلى أنشطة والعاب ترفيهية للممارسة العامة لجميع الطلاب، على أن يتم تقديم جوائز ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.



يأتى ذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وخلق جيل قادر على التنمية.







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