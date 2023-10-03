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رئيس قضايا الدولة ومحافظ الدقهلية يبحثان أوجه التعاون المشترك.. صور

10/3/2023 2:36:36 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل
المستشار
مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023 بمقر رئاسة الهيئة بالمهندسين، الدكتور أيمن مختار ( محافظ الدقهلية)، لتهنئة
بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة، وقد وجه
المحافظ الشكر للهيئة على ما يقوم به القسم القضائي للهيئة بالمحافظة من الدفاع المخلص عن المال والحق العام للمحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

وقد حضر اللقاء كل من
المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار
عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار هانى محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشارمحمود عرفات الأمين العام المساعد.

والمستشارأحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

والمستشارإبراهيم عبد الجواد رئيس القسم القضائي بالمحافظة.

والمستشاروليد عناني الأمين العام المساعد.

وقد أعرب الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشارمسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن امتنانه
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة والمحافظة لما فيه صالح الوطن.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.





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