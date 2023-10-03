زوجان يقاضيان تاجر تحف اشترى منهما قناعا بـ150 يورو وباعه بأكثر من 4 ملايين

MENAFN - Youm7) يقاضى زوجان بفرنسا تاجر تحف اشترى منهما قناعًا مقابل 150 يورو، إلا أنهم تفاجئوا ببيعه بأكثر من 4 مليون دولار فىمزاد علنى.





وأثار القناع الذى يعود إلى دولة الجابون ذو أنف وذقن ممدودين، مصنوع من خشب الجبن ولحية مصنوعة من ألياف نبات الرافية، ضجة كبيرة فى فرنسا، حيث تدرس محكمة البلاد ما إذا كان الزوجان المسنان قد تعرضا للغش عندما باعا القناع المعنى مقابل 150 يورو لتاجر أعمال فنية محلى فى عام 2021 وفى العام التالى، فى مارس 2022، رأى الزوجان قناعهما القديم يُباع بسعر مزاد فى مونبلييه بمبلغ ضخم قدره 4.2 مليون يورو.





وبعد المرور عبر عدة محاكم، قررت محكمة الاستئناف الفرنسية الآن أن الزوجين قد يكون لديهما قضية وأنه يجب تجميد عائدات البيع بينما تتعامل المحكمة مع القضية بمزيد من التفصيل.







ويتهم الزوجان، وهما امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا ورجل يبلغ من العمر 88 عامًا، البائع بأنه كان على علم تام بقيمة القناع عندما اشتراه من الزوجين بمبلغ صغير.





ولم يعرض القناع فى متجره، بل اتصل على الفور بدارين للمزادات، وعندما لم يعتبر هؤلاء أن القناع يستحق أى شيء آخر، لجأ إلى متخصص فى مونبلييه، وباستخدام طريقة الكربون 14 وتحليل يسمى قياس الطيف الكتلى، توصل الخبير إلى أن القناع يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وتم استدعاء أحد علماء الأعراق وقدر أنه قناع نادر من نوع فانغ من الجابون - يستخدمه أعضاء مجتمع نجيل السري.

وقدرت دار مزادات ثالثة قيمة القناع بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف يورو.







ووفقًا لمحامى الدفاع عن تاجر التحف الفنية، فإنه لم يكن يتوقع مثل هذا المبلغ الكبير، حيث قال المدافع وفقًا لموقع Artnet: "لا يمكن اعتباره خبير تقييم محترف، وليس لديه معرفة بالفن الأفريقي.





و وصل سعر البيع إلى 4.2 مليون يورو، وتمكن الزوجان من رؤية أخبار البيع المثيرة فى وسائل الإعلام. ولكن حتى قبل البيع، كانت هناك ضجة حول القناع، حيث حاول نشطاء من الجابون مقاطعة المزاد، وهتفوا بأنه مزور.







وفى مقطع فيديو بثته قناة فرانس 24، يمكن رؤية أحد الناشطين وهو يصرخ فى غرفة المزاد الصغيرة. وقال لاحقًا للقناة الإخبارية أن القناع سُرق خلال الحقبة الاستعمارية ويجب إعادته إلى الجابون.





وعثر الزوجان المسنان على القطعة الأثرية عندما كانا ينظفان علية منزلهما الصيفى، وكان جد الرجل قد أحضر القناع إلى فرنسا من أفريقيا، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية، كان اسمه رينيه فيكتور إدوارد موريس فورنييه، وكان حاكمًا فرنسيًا فى داكار ثم فى الكونغو برازافيل، التى كانت آنذاك مستعمرة فرنسية، وكان قد حصل على القناع خلال رحلة إلى الجابون عام 1917 فى ظروف مجهولة.





وفى عام 2006، حقق قناع مماثل من نوع فانغ 5.9 مليون يورو خلال مزاد فى باريس، وهو ما يعادل 44 مليون كرونة دانمركية.



