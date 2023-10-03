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الجيش النيجيري: ما تردد عن حملة عسكرية بولايات الشمال شائعات

10/3/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) نفت قيادة القوات المسلحة النيجيرية صحة ما يتردد من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجهيز حملة عسكرية تستهدف الانتشار في ولايات شمال وسط نيجيريا.
وقال الجنرال اونيميا اوكوشوكو الناطق العسكري النيجيري، في تصريحات صحفية، اليوم/الثلاثاء/، إن تلك الشائعات تستهدف زعزعة الجبهة الداخلية وإثارة الضغائن السياسية وبث الفزع في نفوس المواطنين وهم يحتفلون هذه الأيام بعيد الاستقلال الثالث والستين للوطن النيجيري.
ووصف الناطق العسكري النيجيري، المدونين ومن يتناقلون تلك الأخبار الزائفة بأنهم "الطابور الخامس" الذي يستهدف العبث بمصالح واستقرار النيجيريين.. نافيا أن تكون للجيش أية تحشيدات عسكرية استثنائية في ولايات كوجي وتارابا وبينوي وبلاتو التي تقع في الحزام الأوسط النيجيري.
وأكد التزام القوات المسلحة النيجيرية بما نص عليه دستور البلاد من دورها في حماية نيجيريا من المهددات الداخلية والخارجية ومساندة قوات الأمن والحفاظ على سيادة واستقلال نيجيريا ووحدة وسلامة أراضيها وحياة شعبها.


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