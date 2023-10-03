الجيش النيجيري: ما تردد عن حملة عسكرية بولايات الشمال شائعات

(MENAFN
- Youm7) نفت قيادة القوات المسلحة النيجيرية صحة ما يتردد من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجهيز حملة عسكرية تستهدف الانتشار في ولايات شمال وسط نيجيريا.
وقال الجنرال اونيميا اوكوشوكو الناطق العسكري النيجيري، في تصريحات صحفية، اليوم/الثلاثاء/، إن تلك الشائعات تستهدف زعزعة الجبهة الداخلية وإثارة الضغائن السياسية وبث الفزع في نفوس المواطنين وهم يحتفلون هذه الأيام بعيد الاستقلال الثالث والستين للوطن النيجيري.
ووصف الناطق العسكري النيجيري، المدونين ومن يتناقلون تلك الأخبار الزائفة بأنهم "الطابور الخامس" الذي يستهدف العبث بمصالح واستقرار النيجيريين.. نافيا أن تكون للجيش أية تحشيدات عسكرية استثنائية في ولايات كوجي وتارابا وبينوي وبلاتو التي تقع في الحزام الأوسط النيجيري.
وأكد التزام القوات المسلحة النيجيرية بما نص عليه دستور البلاد من دورها في حماية نيجيريا من المهددات الداخلية والخارجية ومساندة قوات الأمن والحفاظ على سيادة واستقلال نيجيريا ووحدة وسلامة أراضيها وحياة شعبها.
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