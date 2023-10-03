الولايات المتحدة والدنمارك تتشاركان لتعزيز الأمن السيبراني الأوكراني

MENAFN - Youm7) أعلنت الولايات المتحدة والدنمارك عن شراكتهما للحد من نقاط الضعف في مجال الأمن السيبراني وبناء المرونة السيبرانية في البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا من خلال نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.



وقالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك إن الدنمارك تستثمر 8ر2 مليون دولار في هذا النشاط، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأضافت السفيرة "أن تعزيز القدرات السيبرانية لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية لحماية مؤسسات البلاد والبنية التحتية ضد الهجمات السيبرانية المتزايدة الناتجة عن الحرب الروسية ، كما رحبت برينك باستثمار الدنمارك في نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وقالت "أتطلع إلى العمل معا لتمكين أوكرانيا من الصمود أمام الهجمات السيبرانية الروسية".



وقالت السفارة إن الولايات المتحدة بهذا الدعم الجديد من الدنمارك ستواصل عملها لتعزيز البيئة التمكينية للأمن السيبراني في أوكرانيا وتطوير القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومن خلال بناء الثقة والتعاون بين الجمهور والقطاعات لتشكيل صناعة أمن سيبراني أوكرانية أكثر مرونة.



يُشار إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري قدمت نيوزيلندا مساهمتها في برامج الأمن السيبراني لمشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا باستثمار 49ر0 مليون دولار.