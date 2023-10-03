أرمينيا تصادق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

أرمينيا تصادق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية
التاريخ
10/3/2023 2:36:33 PM
(MENAFN
- Youm7) صادق برلمان أرمينيا، اليوم الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى المحكمة.
وبعد مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتاً مقابل 22.
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