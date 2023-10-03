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أرمينيا تصادق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

10/3/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) صادق برلمان أرمينيا، اليوم الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى المحكمة.



وبعد مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتاً مقابل 22.











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