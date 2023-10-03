تأجيل مباراة الأهلى وإنبي غدا في كأس مصر لمدة 120 دقيقة

MENAFN - Youm7) قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها السابعة مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لمدة 120 دقيقة.

وتقرر أن تقام المباراة الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء في نفس اليوم، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للقاء الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

ويختتم فريقالأهليتدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراته ضد إنبي غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، في ختام البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي كأس مصر.ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبي من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولي وأبرز اللاعبين في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته في الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين في كتيبة تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولي التأهل لنهائي الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به في الموسم الماضي.



