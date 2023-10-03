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مصطفى هدهود يحصد جائزة شخصية العام فى أفريقيا

10/3/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Youm7) حصل الدكتور مصطفى هدهود، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للسيدات تحت 19 عاما، المدير التنفيذي لمجمع صالات حسن مصطفى، على جائزة شخصية العام في أفريقيا لعام 2023، ضمن جوائز The Voice Achievers التي تم تنظيمها في هولندا.



وسافر هدهود خلال الساعات الماضية إلى هولندا من أجل استلام جائزة شخصية العام داخل قارة أفريقيا، وتم تكريمه في حفل ضخم.



وترشح هدهود للجائزة نظرًا لما قدمه من مساهمات في تطوير الرياضة داخل القارة السمراء من الناحيتين الفنية والإدارية، قبل أن يتم الإعلان عن اختياره فائزًا بجائزة شخصية العام في أفريقيا بشكل رسمي.







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