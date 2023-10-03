مودرن فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري

مودرن فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري
التاريخ
10/3/2023 2:36:31 PM
(MENAFN
- Youm7) استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري.
ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق طلائع الجيش، السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية 24 ساعة، أمس الإثنين، عقب تحقيق الفوز على سينجيدا التنزاني بأربعة أهداف لهدف، بإياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل لدور المجموعات من البطولة.
وحصد مودرن فيوتشر 6 نقاط بالدوري بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على فريقي فاركو والداخلية.
وحصد عمر كمال لاعب فريق
مودرن فيوتشر ، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز (دورى نايل).
وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عن حصول هدف عمر كمال في مرمى الداخلية على أكبر عدد من الأصوات في الاستفتاء الذي شارك فيه المشجعون.
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