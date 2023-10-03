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مودرن فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري

10/3/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Youm7) استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري.



ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق طلائع الجيش، السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية 24 ساعة، أمس الإثنين، عقب تحقيق الفوز على سينجيدا التنزاني بأربعة أهداف لهدف، بإياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل لدور المجموعات من البطولة.



وحصد مودرن فيوتشر 6 نقاط بالدوري بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على فريقي فاركو والداخلية.
 وحصد عمر كمال لاعب فريق
مودرن فيوتشر ، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز (دورى نايل).




وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عن حصول هدف عمر كمال في مرمى الداخلية على أكبر عدد من الأصوات في الاستفتاء الذي شارك فيه المشجعون.







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