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وزارة الرياضة تستقبل وفدا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمعرض بيزنس يا شباب

10/3/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات معرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية، لليوم السادس علي التوالي، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بمشاركة 150 عارضا من شباب مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضى حتى 4 أكتوبر، باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.



وخلال فعاليات اليوم تم استقبال وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) خلال زيارته للمعرض، حيث أبدى أعضاء الوفد اعجابهم بالمعروضات، وقدموا الشكر للقائمين علي تنفيذ هذا المعرض، مشيدين بفكرة المعرض وتنوع المعروضات وجودتها.



ويضم المعرض منتجات شباب مراكز الشباب ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس ، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف" وتتوفر للجمهور باسعار مناسبة للجميع.



ويأتى تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب أصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة، للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.







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