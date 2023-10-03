وزير الدفاع الروسي: لا خطط للتعبئة ولدينا قوات كافية لعمليات أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 3 – 10 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء عدم وجود خطط لدى القيادة العسكرية الروسية لإعلان التعبئة العامة.
ونسب التلفزيون الروسي إلى شويغو قوله خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين الروس إن القوات المسلحة الروسية لديها قدرات بشرية تكفي تماما لتلبية احتياجات جبهات القتال وإنجاز المهام المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة.
وأوضح أن 335 ألف جندي من المتعاقدين والمتطوعين انضموا خلال العام الجاري للقوات المسلحة الروسية.
وذكر شويغو أن القوات المسلحة الروسية ألحقت خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية مشيرا إلى صد جميع الهجمات الأوكرانية في جبهة القتال في (باخموت) و(سوليدار) وفي اقليم (زباروجية) وفي (كراسني ليمان).
وعلى صعيد متصل ذكرت وزارة الدفاع الروسية في إفادتها اليومية حول العمليات العسكرية أن قواتها أسقطت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 483 طائرة حربية و250 طائرة مروحية و7417 طائرة مسيرة ودمرت 440 مجمعا صاروخيا و12275 دبابة و1160 عربة للاطلاق الكثيف و6634 مدفعا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن التعبئة الجزئية في سبتمبر من العام الماضي حيث تم تجنيد 300 ألف شخص من أجل مواصلة العملية العسكرية الخاصة في شرق أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022. (النهاية)
ا س / م م ج
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