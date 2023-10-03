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وزير الدفاع الروسي: لا خطط للتعبئة ولدينا قوات كافية لعمليات أوكرانيا

10/3/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 3 – 10 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء عدم وجود خطط لدى القيادة العسكرية الروسية لإعلان التعبئة العامة.
ونسب التلفزيون الروسي إلى شويغو قوله خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين الروس إن القوات المسلحة الروسية لديها قدرات بشرية تكفي تماما لتلبية احتياجات جبهات القتال وإنجاز المهام المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة.
وأوضح أن 335 ألف جندي من المتعاقدين والمتطوعين انضموا خلال العام الجاري للقوات المسلحة الروسية.
وذكر شويغو أن القوات المسلحة الروسية ألحقت خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية مشيرا إلى صد جميع الهجمات الأوكرانية في جبهة القتال في (باخموت) و(سوليدار) وفي اقليم (زباروجية) وفي (كراسني ليمان).
وعلى صعيد متصل ذكرت وزارة الدفاع الروسية في إفادتها اليومية حول العمليات العسكرية أن قواتها أسقطت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 483 طائرة حربية و250 طائرة مروحية و7417 طائرة مسيرة ودمرت 440 مجمعا صاروخيا و12275 دبابة و1160 عربة للاطلاق الكثيف و6634 مدفعا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن التعبئة الجزئية في سبتمبر من العام الماضي حيث تم تجنيد 300 ألف شخص من أجل مواصلة العملية العسكرية الخاصة في شرق أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022. (النهاية)

ا س / م م ج




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