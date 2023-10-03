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نجل الرئيس الأمريكي يدفع ببراءته في ثلاث تهم تتعلق بحيازة السلاح والإدلاء ببيانات كاذبة

10/3/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 3 – 10 (كونا) -– دفع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي ببراءته من ثلاث تهم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية أثناء استدعائه أمام محكمة اتحادية في ولاية (ديلاوير) اليوم الثلاثاء وسط معركة قانونية وضعت نجل الرئيس في مواجهة مع وزارة العدل مع بدء الحملة الرئاسية لعام 2024.
وبعد 25 دقيقة من المناقشة قدم محامي بايدن آبي لويل التماسه نيابة عن هانتر وقال إن الدفاع سيقدم عددا من المطالبات في القضية بما في ذلك مدى دستورية التهمة المتعلقة بشرائه مسدسا.
وقال لويل أيضا إنه يتوقع طلبا بعقد جلسة استماع للأدلة قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في يوم الثالث من نوفمبر الذي حدده القاضي.
وكان طلب هانتر بايدن للمثول أمام القاضي عبر الفيديو قد رفض حيث انحاز قاض إلى جانب المدعين الحكوميين ليقول إن هانتر بايدن "لا ينبغي أن يتلقى معاملة خاصة في هذا الشأن".
ووضعت القضية أسرة جو بايدن في دائرة الضوء قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مع تكثيف التدقيق على هانتر بايدن الذي وجهت له محكمة اتحادية الشهر الماضي ثلاث تهم مرتبطة بحيازته سلاحا ناريا أثناء تعاطيه المخدرات والادلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي للأسلحة النارية.
ويعد امتلاك سلاح ناري كمستخدم للمخدرات جريمة فيدرالية وفي المقابل قال ممثلو الإدعاء في وقت سابق إن قانون التقادم لبعض هذه الجرائم من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.
وتم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما) وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده لولاية جديدة. (النهاية)

ا م م / م م ج




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