نجل الرئيس الأمريكي يدفع ببراءته في ثلاث تهم تتعلق بحيازة السلاح والإدلاء ببيانات كاذبة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 3 – 10 (كونا) -– دفع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي ببراءته من ثلاث تهم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية أثناء استدعائه أمام محكمة اتحادية في ولاية (ديلاوير) اليوم الثلاثاء وسط معركة قانونية وضعت نجل الرئيس في مواجهة مع وزارة العدل مع بدء الحملة الرئاسية لعام 2024.
وبعد 25 دقيقة من المناقشة قدم محامي بايدن آبي لويل التماسه نيابة عن هانتر وقال إن الدفاع سيقدم عددا من المطالبات في القضية بما في ذلك مدى دستورية التهمة المتعلقة بشرائه مسدسا.
وقال لويل أيضا إنه يتوقع طلبا بعقد جلسة استماع للأدلة قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في يوم الثالث من نوفمبر الذي حدده القاضي.
وكان طلب هانتر بايدن للمثول أمام القاضي عبر الفيديو قد رفض حيث انحاز قاض إلى جانب المدعين الحكوميين ليقول إن هانتر بايدن "لا ينبغي أن يتلقى معاملة خاصة في هذا الشأن".
ووضعت القضية أسرة جو بايدن في دائرة الضوء قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مع تكثيف التدقيق على هانتر بايدن الذي وجهت له محكمة اتحادية الشهر الماضي ثلاث تهم مرتبطة بحيازته سلاحا ناريا أثناء تعاطيه المخدرات والادلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي للأسلحة النارية.
ويعد امتلاك سلاح ناري كمستخدم للمخدرات جريمة فيدرالية وفي المقابل قال ممثلو الإدعاء في وقت سابق إن قانون التقادم لبعض هذه الجرائم من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.
وتم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما) وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده لولاية جديدة. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN03102023000071011013ID1107182172
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