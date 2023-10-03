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وزيرا خارجية مصر وهولندا: تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

10/3/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الهولندي إيريك فان دير بيرج إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعامل مع مختلف أبعادها بما يحقق مصالح البلدين في هذا المجال.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين المصري والهولندي بالقاهرة للتشاور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة.
وأعرب وزير الهجرة الهولندي عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر لتعزيز قدراتها على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف.
وأشاد بجهود مصر في مجالات الهجرة لاسيما في مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز أطر التعاون لدعم الجهود للتصدي للظاهرة ومعالجة أبعادها المختلفة.
من جانبه استعرض شكري خلال اللقاء مواقف ومساعي بلاده الدؤوبة لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية في مجال الهجرة بما يحقق إضافة نوعية للجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.
كما استعرض جهود بلاده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتي انعكست في عدم خروج أية حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016.
وشدد شكري على أن هذه النجاحات جاءت ترجمة لرؤية بلاده التي تعاملت مع هذه الظواهر من خلال مقاربة شاملة تعالج الجذور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لها.
وأشار في هذا الاطار إلى أن بلاده عملت على توفير فرص عمل للشباب وتوعيتهم بمخاطر هذه الظواهر وبفرص الهجرة النظامية المتاحة وتقديم الدعم الفني لهم من خلال برامج التدريب.
ونوه شكري باستضافة بلاده نحو تسعة ملايين لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة وحرص الحكومة المصرية على تقديم كافة الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المصريين.
وفي سياق متصل رحب شكري بالزخم الذي يشهده التعاون المصري – الهولندي في مجال الهجرة منوها إلى ضرورة تسريع تنفيذ اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين عام 2021.
ويتناول الاتفاق الموقع بين مصر وهولندا كافة الأبعاد المرتبطة ب"حوكمة الهجرة غير الشرعية بمنظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية المؤدية لها وتسهيل انتقال العمالة وتسهيل العودة الطوعية وإعادة الإدماج بما يؤهله ليكون نموذجا يحتذى به للتعاون الثنائي في مجال الهجرة".
وأعرب شكري عن استعداد الحكومة المصرية لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة في كافة المهن لسد احتياجات أسواق العمل الأوروبية بما في ذلك هولندا.
وأضاف البيان أن المباحثات بين الوزيرين تناولت كذلك مختلف أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وسبل تطويره ودفعه قدما انطلاقا من العلاقات المتميزة والشراكة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي. (النهاية)

ا س م / م م ج




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