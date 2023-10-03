وزيرا خارجية مصر وهولندا: تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الهولندي إيريك فان دير بيرج إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعامل مع مختلف أبعادها بما يحقق مصالح البلدين في هذا المجال.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين المصري والهولندي بالقاهرة للتشاور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة.
وأعرب وزير الهجرة الهولندي عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر لتعزيز قدراتها على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف.
وأشاد بجهود مصر في مجالات الهجرة لاسيما في مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز أطر التعاون لدعم الجهود للتصدي للظاهرة ومعالجة أبعادها المختلفة.
من جانبه استعرض شكري خلال اللقاء مواقف ومساعي بلاده الدؤوبة لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية في مجال الهجرة بما يحقق إضافة نوعية للجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.
كما استعرض جهود بلاده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتي انعكست في عدم خروج أية حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016.
وشدد شكري على أن هذه النجاحات جاءت ترجمة لرؤية بلاده التي تعاملت مع هذه الظواهر من خلال مقاربة شاملة تعالج الجذور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لها.
وأشار في هذا الاطار إلى أن بلاده عملت على توفير فرص عمل للشباب وتوعيتهم بمخاطر هذه الظواهر وبفرص الهجرة النظامية المتاحة وتقديم الدعم الفني لهم من خلال برامج التدريب.
ونوه شكري باستضافة بلاده نحو تسعة ملايين لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة وحرص الحكومة المصرية على تقديم كافة الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المصريين.
وفي سياق متصل رحب شكري بالزخم الذي يشهده التعاون المصري – الهولندي في مجال الهجرة منوها إلى ضرورة تسريع تنفيذ اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين عام 2021.
ويتناول الاتفاق الموقع بين مصر وهولندا كافة الأبعاد المرتبطة ب"حوكمة الهجرة غير الشرعية بمنظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية المؤدية لها وتسهيل انتقال العمالة وتسهيل العودة الطوعية وإعادة الإدماج بما يؤهله ليكون نموذجا يحتذى به للتعاون الثنائي في مجال الهجرة".
وأعرب شكري عن استعداد الحكومة المصرية لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة في كافة المهن لسد احتياجات أسواق العمل الأوروبية بما في ذلك هولندا.
وأضاف البيان أن المباحثات بين الوزيرين تناولت كذلك مختلف أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وسبل تطويره ودفعه قدما انطلاقا من العلاقات المتميزة والشراكة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي. (النهاية)
ا س م / م م ج
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