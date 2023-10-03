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المفوضية الأوروبية تدعو موردي الغاز الدوليين لتقديم عطاءات بموجب مناقصة شراء مشتركة للاتحاد الأوروبي

10/3/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 10 (كونا) -- دعت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء موردي الغاز الدوليين "الموثوق بهم" إلى تقديم عطاءات بموجب مناقصة شراء الغاز الطبيعي المشتركة الثالثة للاتحاد الأوروبي والتي تبدأ اليوم.
وقالت المفوضية التي تعتبر الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي إن جولة المفاوضات الثالثة هذه ستستمر في إطار منصة الطاقة للاتحاد الأوروبي حتى يوم غد الأربعاء موضحة أن الاتفاقية تغطي شحنات الغاز من ديسمبر 2023 إلى مارس 2025.
وأضافت أن هذه المناقصة الثالثة تغطي 49ر16 مليار متر مكعب من شحنات الغاز طلبتها 39 شركة أوروبية.
ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش "مرة أخرى اليوم أشجع الموردين الدوليين على اغتنام الفرصة لتوسيع قاعدة عملائهم في أوروبا والمساهمة في استقرار سوق الغاز العالمية مع اقتراب فصل الشتاء".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 26 يونيو الماضي إطلاق الجولة الثانية لتسجيل احتياجات شراء الغاز للشركات الأوروبية ضمن مبادرة الشراء المشترك للغاز بالسوق الدولية ومنحت هذه الشركات مهلة حتى الثالث من يوليو الجاري للاستجابة للدعوة لتجميع الطلب على الغاز قبل طرح الطلب الجماعي للمناقصة في السوق الدولية. (النهاية)

ن خ / م م ج




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