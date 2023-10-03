المفوضية الأوروبية تدعو موردي الغاز الدوليين لتقديم عطاءات بموجب مناقصة شراء مشتركة للاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 10 (كونا) -- دعت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء موردي الغاز الدوليين "الموثوق بهم" إلى تقديم عطاءات بموجب مناقصة شراء الغاز الطبيعي المشتركة الثالثة للاتحاد الأوروبي والتي تبدأ اليوم.
وقالت المفوضية التي تعتبر الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي إن جولة المفاوضات الثالثة هذه ستستمر في إطار منصة الطاقة للاتحاد الأوروبي حتى يوم غد الأربعاء موضحة أن الاتفاقية تغطي شحنات الغاز من ديسمبر 2023 إلى مارس 2025.
وأضافت أن هذه المناقصة الثالثة تغطي 49ر16 مليار متر مكعب من شحنات الغاز طلبتها 39 شركة أوروبية.
ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش "مرة أخرى اليوم أشجع الموردين الدوليين على اغتنام الفرصة لتوسيع قاعدة عملائهم في أوروبا والمساهمة في استقرار سوق الغاز العالمية مع اقتراب فصل الشتاء".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 26 يونيو الماضي إطلاق الجولة الثانية لتسجيل احتياجات شراء الغاز للشركات الأوروبية ضمن مبادرة الشراء المشترك للغاز بالسوق الدولية ومنحت هذه الشركات مهلة حتى الثالث من يوليو الجاري للاستجابة للدعوة لتجميع الطلب على الغاز قبل طرح الطلب الجماعي للمناقصة في السوق الدولية. (النهاية)
ن خ / م م ج
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