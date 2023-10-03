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وزير خارجية إيطاليا: نرغب في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع السعودية

10/3/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 3 - 10 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع السعودية سريعة النمو مع توسيع التعاون في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الايطالية عشية زيارة مقررة لوزيرها غدا الأربعاء وتستمر يومين إلى الرياض يلتقي خلالها بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزيري التجارة ماجد القصبي والاستثمارات خالد الفالح كما سيشارك في تدشين خط مترو جديد في العاصمة تم بناؤه بمساهمة من شركة إيطالية.
ونقل البيان عن تاياني قوله "نريد تعزيز أكثر للصداقة بين إيطاليا والمملكة وتجديد التأكيد على الطبيعة الإستراتيجية لشراكتنا" معربا عن اعتقاده بأن خطة التنمية السعودية الكبرى (رؤية 2030) يمكن أن توفر فرصا مثيرة للاهتمام بالنسبة لشركاتنا في قطاعات عدة مثل السياحة والابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والترفيه.
واعتبر أن السعودية تعد شريكا اقتصاديا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا في منطقة الخليج لافتا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2021 ليبلغ 5ر11 مليار يورو (7ر12 مليار دولار).
وأكد تاياني الأهمية التي توليها حكومته للاستثمارات السعودية الجديدة المحتملة في إيطاليا في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية بموجب مذكرة تشجيع الاستثمارات الثنائية المباشرة الموقعة في سبتمبر الماضي.
كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة تماشيا مع تطلعات إيطاليا لتصبح مركزا للطاقة للسوق الأوروبية. (النهاية)

م ن / ر س




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