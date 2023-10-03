وزير خارجية إيطاليا: نرغب في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع السعودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 3 - 10 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع السعودية سريعة النمو مع توسيع التعاون في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الايطالية عشية زيارة مقررة لوزيرها غدا الأربعاء وتستمر يومين إلى الرياض يلتقي خلالها بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزيري التجارة ماجد القصبي والاستثمارات خالد الفالح كما سيشارك في تدشين خط مترو جديد في العاصمة تم بناؤه بمساهمة من شركة إيطالية.
ونقل البيان عن تاياني قوله "نريد تعزيز أكثر للصداقة بين إيطاليا والمملكة وتجديد التأكيد على الطبيعة الإستراتيجية لشراكتنا" معربا عن اعتقاده بأن خطة التنمية السعودية الكبرى (رؤية 2030) يمكن أن توفر فرصا مثيرة للاهتمام بالنسبة لشركاتنا في قطاعات عدة مثل السياحة والابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والترفيه.
واعتبر أن السعودية تعد شريكا اقتصاديا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا في منطقة الخليج لافتا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2021 ليبلغ 5ر11 مليار يورو (7ر12 مليار دولار).
وأكد تاياني الأهمية التي توليها حكومته للاستثمارات السعودية الجديدة المحتملة في إيطاليا في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية بموجب مذكرة تشجيع الاستثمارات الثنائية المباشرة الموقعة في سبتمبر الماضي.
كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة تماشيا مع تطلعات إيطاليا لتصبح مركزا للطاقة للسوق الأوروبية. (النهاية)
م ن / ر س
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