باكستان: قتل 10 مسلحين في عملية أمنية شمالي البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 3 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 10 "إرهابيين" في عملية أمنية بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.
وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان إنه تم تنفيذ العملية الأمنية بناء على تقارير عن وجود المسلحين في بمنطقة (تانك) بإقليم (خيبر بختونخوا).
وأضاف أنه خلال تنفيذ العملية وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين قواتنا والإرهابيين مؤكدا قتل 10 "إرهابيين" في العملية.
وأوضح البيان أن "الإرهابيين المقتولين متورطون بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن وكذلك ابتزاز وقتل المدنيين الأبرياء".
وقال الجيش إنه تمت أيضا مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال العملية.
وخلص إلى أن "قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد".
وتأتي العملية الأمنية في وقت تواجه فيه باكستان تصاعدا في هجمات المسلحين في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء وقف إطلاق النار من قبل حركة (طالبان باكستان) المحظورة مع الحكومة العام الماضي.
يذكر أن ما لا يقل عن 55 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في تفجير انتحاري استهدف موكبا دينيا في مقاطعة (بلوشستان) جنوب غرب باكستان يوم الجمعة الماضي.
وتتزامن العملية مع تحرك الحكومة الباكستانية التي أعطت مهلة نهائية للمهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم الأفغان لمغادرة البلاد طوعا. (النهاية)
س ب ك / م م ج
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