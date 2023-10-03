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باكستان: قتل 10 مسلحين في عملية أمنية شمالي البلاد

10/3/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 3 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 10 "إرهابيين" في عملية أمنية بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.
وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان إنه تم تنفيذ العملية الأمنية بناء على تقارير عن وجود المسلحين في بمنطقة (تانك) بإقليم (خيبر بختونخوا).
وأضاف أنه خلال تنفيذ العملية وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين قواتنا والإرهابيين مؤكدا قتل 10 "إرهابيين" في العملية.
وأوضح البيان أن "الإرهابيين المقتولين متورطون بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن وكذلك ابتزاز وقتل المدنيين الأبرياء".
وقال الجيش إنه تمت أيضا مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال العملية.
وخلص إلى أن "قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد".
وتأتي العملية الأمنية في وقت تواجه فيه باكستان تصاعدا في هجمات المسلحين في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء وقف إطلاق النار من قبل حركة (طالبان باكستان) المحظورة مع الحكومة العام الماضي.
يذكر أن ما لا يقل عن 55 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في تفجير انتحاري استهدف موكبا دينيا في مقاطعة (بلوشستان) جنوب غرب باكستان يوم الجمعة الماضي.
وتتزامن العملية مع تحرك الحكومة الباكستانية التي أعطت مهلة نهائية للمهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم الأفغان لمغادرة البلاد طوعا. (النهاية)

س ب ك / م م ج




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