(يونسكو) تؤكد الحاجة لتوفير 44 مليون معلم لتحقيق هدف التعليم للجميع بحلول عام 2030

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 10 (كونا) -- أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء أنه لا تزال ثمة حاجة إلى توفير 44 مليون معلم لتحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي والثانوي للجميع بحلول عام 2030.
وقالت المنظمة في تقرير جديد نشر بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين 2023 إن "المشكلة لا تكمن في التمويل فقط ولكن بعدم جاذبية هذه المهنة للكثيرين" مشيرا إلى أن المنظمة قدمت سبع توصيات إلى الدول الأعضاء لتحسين وضع المعلمين وذلك قبيل اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف الخامس من أكتوبر.
وأوضح التقرير أن النقص في أعداد المعلمين على مستوى العالم تراجع بمقدار الثلث ليصل إلى 44 مليون معلم بعد أن سجل النقص العالمي في المعلمين 69 مليون معلم عام 2016 معتبرا ان الوضع قد تحسن بيد أنه لا يكفي لتلبية الاحتياجات العالمية للتعليم.
وفي هذا الصدد أوضح التقرير ان منطقة جنوب آسيا حققت تقدما كبيرا إذ تراجع النقص بنسبة 50 في المئة منذ عام 2016 ليصل إلى 8ر7 مليون معلم في المقابل لم تحرز منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوى تقدم ضئيل وتمثل وحدها 1 من كل 3 من العجز العالمي الحالي.
وفيما يتعلق بأوروبا وأمريكا الشمالية أكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض معدلات المواليد إلا أن هذه المناطق تحتل المرتبة الثالثة باعتبارها الأكبر في العالم من حيث نقص عدد المعلمين مشيرا إلى أن ثمة حاجة إلى 8ر4 مليون معلم إضافي في حين يقدر النقص في منطقتي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنحو 2ر3 مليون معلم.
وكشف التقرير عن ان (يونسكو) قدمت سبعة تدابير لجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية وفقا للأوضاع والقضايا الوطنية ابتداء بالاستثمار في تحسين التعليم الأولي للمعلمين وفي برامج التطوير المهني المستمر إضافة الى إنشاء برامج توجيهية تجمع بين المعلمين ذوي الخبرة والمعلمين الجدد وتشجع التعاون بين الأقران.
وشدد على ضرورة حصول المعلمين على رواتب ومزايا تنافسية خصوصا فيما يتعلق بالمهن الأخرى التي تتطلب مستويات مماثلة من المؤهلات إلى جانب منح الترقيات وتبسيط المهام الإدارية والأعمال الورقية للسماح للمعلمين بالتركيز بشكل أكبر على التدريس وتقليل التركيز على البيروقراطية.
وأوصى بتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة من خلال تحديد توقعات معقولة لساعات العمل وتقليل عبء العمل غير الضروري وتوفير الوصول إلى خدمات الصحة العقلية والاستشارة لمساعدة المعلمين على التعامل مع التوتر والتحديات العاطفية.
ودعا إلى تعزيز القيادة المدرسية القوية والداعمة التي تقدر مدخلات المعلمين وتقدم ردود فعل بناءة لتعزز بيئة عمل إيجابية.
على صعيد متصل دعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إلى رفع مستوى المعلمين للحد من النقص العالمي مؤكدة ان "المعلمين يؤدون دورا حيويا في مجتمعاتنا ومع ذلك تواجه هذه المهنة أزمة كبيرة فيما تفتقر بعض مناطق العالم إلى المرشحين وتواجه مناطق أخرى معدل تسرب مرتفعا جدا خلال السنوات القليلة الأولى من العمل".
واكدت أزولاي في بيان انه في كلتا الحالتين "ينبغي أن نقدر بشكل أفضل وأن ندرب المعلمين بشكل أفضل وندعمهم بشكل أفضل".
وأجرت المنظمة الأممية بحثا من أجل فهم أسباب هذا النقص في المعلمين بشكل أفضل حيث كشف التقرير بيانات التناقص في 79 دولة من مناطق مختلفة من العالم وعلى مستويات مختلفة وان التدريس مهنة غالبا ما تكون غير جذابة ويؤدي ذلك إلى عدم توظيف الشباب للمهنة وارتفاع واضح في نسبة التسرب خلال حياتهم المهنية. (النهاية)
م ع / ر س
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