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(يونسكو) تؤكد الحاجة لتوفير 44 مليون معلم لتحقيق هدف التعليم للجميع بحلول عام 2030

10/3/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 10 (كونا) -- أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء أنه لا تزال ثمة حاجة إلى توفير 44 مليون معلم لتحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي والثانوي للجميع بحلول عام 2030.
وقالت المنظمة في تقرير جديد نشر بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين 2023 إن "المشكلة لا تكمن في التمويل فقط ولكن بعدم جاذبية هذه المهنة للكثيرين" مشيرا إلى أن المنظمة قدمت سبع توصيات إلى الدول الأعضاء لتحسين وضع المعلمين وذلك قبيل اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف الخامس من أكتوبر.
وأوضح التقرير أن النقص في أعداد المعلمين على مستوى العالم تراجع بمقدار الثلث ليصل إلى 44 مليون معلم بعد أن سجل النقص العالمي في المعلمين 69 مليون معلم عام 2016 معتبرا ان الوضع قد تحسن بيد أنه لا يكفي لتلبية الاحتياجات العالمية للتعليم.
وفي هذا الصدد أوضح التقرير ان منطقة جنوب آسيا حققت تقدما كبيرا إذ تراجع النقص بنسبة 50 في المئة منذ عام 2016 ليصل إلى 8ر7 مليون معلم في المقابل لم تحرز منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوى تقدم ضئيل وتمثل وحدها 1 من كل 3 من العجز العالمي الحالي.
وفيما يتعلق بأوروبا وأمريكا الشمالية أكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض معدلات المواليد إلا أن هذه المناطق تحتل المرتبة الثالثة باعتبارها الأكبر في العالم من حيث نقص عدد المعلمين مشيرا إلى أن ثمة حاجة إلى 8ر4 مليون معلم إضافي في حين يقدر النقص في منطقتي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنحو 2ر3 مليون معلم.
وكشف التقرير عن ان (يونسكو) قدمت سبعة تدابير لجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية وفقا للأوضاع والقضايا الوطنية ابتداء بالاستثمار في تحسين التعليم الأولي للمعلمين وفي برامج التطوير المهني المستمر إضافة الى إنشاء برامج توجيهية تجمع بين المعلمين ذوي الخبرة والمعلمين الجدد وتشجع التعاون بين الأقران.
وشدد على ضرورة حصول المعلمين على رواتب ومزايا تنافسية خصوصا فيما يتعلق بالمهن الأخرى التي تتطلب مستويات مماثلة من المؤهلات إلى جانب منح الترقيات وتبسيط المهام الإدارية والأعمال الورقية للسماح للمعلمين بالتركيز بشكل أكبر على التدريس وتقليل التركيز على البيروقراطية.
وأوصى بتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة من خلال تحديد توقعات معقولة لساعات العمل وتقليل عبء العمل غير الضروري وتوفير الوصول إلى خدمات الصحة العقلية والاستشارة لمساعدة المعلمين على التعامل مع التوتر والتحديات العاطفية.
ودعا إلى تعزيز القيادة المدرسية القوية والداعمة التي تقدر مدخلات المعلمين وتقدم ردود فعل بناءة لتعزز بيئة عمل إيجابية.
على صعيد متصل دعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إلى رفع مستوى المعلمين للحد من النقص العالمي مؤكدة ان "المعلمين يؤدون دورا حيويا في مجتمعاتنا ومع ذلك تواجه هذه المهنة أزمة كبيرة فيما تفتقر بعض مناطق العالم إلى المرشحين وتواجه مناطق أخرى معدل تسرب مرتفعا جدا خلال السنوات القليلة الأولى من العمل".
واكدت أزولاي في بيان انه في كلتا الحالتين "ينبغي أن نقدر بشكل أفضل وأن ندرب المعلمين بشكل أفضل وندعمهم بشكل أفضل".
وأجرت المنظمة الأممية بحثا من أجل فهم أسباب هذا النقص في المعلمين بشكل أفضل حيث كشف التقرير بيانات التناقص في 79 دولة من مناطق مختلفة من العالم وعلى مستويات مختلفة وان التدريس مهنة غالبا ما تكون غير جذابة ويؤدي ذلك إلى عدم توظيف الشباب للمهنة وارتفاع واضح في نسبة التسرب خلال حياتهم المهنية. (النهاية)

م ع / ر س



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