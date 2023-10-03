(القادسية) يخسر أمام (جمعية سلا) المغربي في البطولة العربية للسلة بقطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 – 10 (كونا) -– خسر فريق (القادسية) الكويتي اليوم الثلاثاء أمام نظيره (جمعية سلا) المغربي بنتيجة (67 - 77) ضمن منافسات بطولة الأندية العربية في كرة السلة ال35 والتي تقام بالعاصمة القطرية.
وقال مدير فريق (القادسية) شايع مهنا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام نظيره المغربي الا ان الأخير لعب طوال المباراة بدفاع ضاغط اضافة إلى كثرة اخطاء لاعبي (القادسية) التي تسببت بفقدان بعض النقاط لصالح الفريق المغربي.
وأضاف مهنا أن التركيز في المباريات المقبلة هو المطلوب من اللاعبين حتى يتأهل الفريق للادوار المقبلة لاسيما أنه يملك لاعبين ومحترفين جيدين مثل المحترف الأمريكي ايلونو الذي سجل أعلى نقاط بالمباراة معربا عن الأمل بتحقيق الانتصارات في بقية المباريات.
يذكر أن بطولة الاندية العربية في كرة السلة انطلقت الاحد الماضي وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري علما أن حامل لقب النسخة الأخيرة هو (الكويت) الكويتي.
ويشارك في البطولة 18 فريقا عربيا يتوزعون على أربع مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى كلا من (قطر) القطري و(المحرق) البحريني و(خدمات البريج) الفلسطيني و(الكويت) الكويتي فيما تضم المجموعة الثانية (الاتحاد السكندري) المصري و(سيب) العماني و(الأهلي) القطري و(دينامو) اللبناني و(اتحاد الجزائر).
اما المجموعة الثالثة فتضم (القادسية) الكويتي و(وحدة صنعاء) اليمني و(جمعية سلا) المغربي و(الفتح) السعودي في حين أن المجموعة الرابعة تضم (الاتحاد) الليبي و(دجلة الجامعة) العراقي و(مجد طنجة) المغربي و(بيروت) اللبناني و(الأهلي) المصري. (النهاية)
س س س / ر ج
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