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(القادسية) يخسر أمام (جمعية سلا) المغربي في البطولة العربية للسلة بقطر

10/3/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 – 10 (كونا) -– خسر فريق (القادسية) الكويتي اليوم الثلاثاء أمام نظيره (جمعية سلا) المغربي بنتيجة (67 - 77) ضمن منافسات بطولة الأندية العربية في كرة السلة ال35 والتي تقام بالعاصمة القطرية.
وقال مدير فريق (القادسية) شايع مهنا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام نظيره المغربي الا ان الأخير لعب طوال المباراة بدفاع ضاغط اضافة إلى كثرة اخطاء لاعبي (القادسية) التي تسببت بفقدان بعض النقاط لصالح الفريق المغربي.
وأضاف مهنا أن التركيز في المباريات المقبلة هو المطلوب من اللاعبين حتى يتأهل الفريق للادوار المقبلة لاسيما أنه يملك لاعبين ومحترفين جيدين مثل المحترف الأمريكي ايلونو الذي سجل أعلى نقاط بالمباراة معربا عن الأمل بتحقيق الانتصارات في بقية المباريات.
يذكر أن بطولة الاندية العربية في كرة السلة انطلقت الاحد الماضي وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري علما أن حامل لقب النسخة الأخيرة هو (الكويت) الكويتي.
ويشارك في البطولة 18 فريقا عربيا يتوزعون على أربع مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى كلا من (قطر) القطري و(المحرق) البحريني و(خدمات البريج) الفلسطيني و(الكويت) الكويتي فيما تضم المجموعة الثانية (الاتحاد السكندري) المصري و(سيب) العماني و(الأهلي) القطري و(دينامو) اللبناني و(اتحاد الجزائر).
اما المجموعة الثالثة فتضم (القادسية) الكويتي و(وحدة صنعاء) اليمني و(جمعية سلا) المغربي و(الفتح) السعودي في حين أن المجموعة الرابعة تضم (الاتحاد) الليبي و(دجلة الجامعة) العراقي و(مجد طنجة) المغربي و(بيروت) اللبناني و(الأهلي) المصري. (النهاية)

س س س / ر ج




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