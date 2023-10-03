ألمانيا: مفاوضات مع 6 دول تضمن إعادة الأشخاص لبلدانهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الحكومة الألمانية أنها تجري حاليا مفاوضات مع ست دول على الأقل، بشأن إبرام اتفاقيات "شراكات الهجرة" التي تمكن ألمانيا من إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء فيها لبلدانهم الأصلية، كما تهدف لتنظيم هجرة العمال المهرة إليها.

ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، أفادت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن المفوض الخاص الذي تم تعيينه لإبرام الاتفاقيات التي باتت تعرف بـ"شراكات الهجرة"، يواخيم شتامب، يجري حاليا مناقشات سرية مع عدة دول. وهي جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقيرغيزستان.

وفي مطلع كانون الأول 2022 جرى التوقيع على أول "اتفاقية شراكة للهجرة والتنقل" مع الهند، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ آذار الماضي، وهي الاتفاقية الوحيدة المبرمة حتى اليوم.

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

03/10/2023 20:58:25